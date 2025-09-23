No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Deportes
Fútbol Mundial

Así les fue a Liverpool y Chelsea en la Carabao Cup 2025: más drama que fútbol

Ambos equipos ingleses aseguraron su lugar en octavos, aunque con más tensión y desgaste del que imaginaban.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
24 de septiembre de 2025 - 12:48 a. m.
El delantero sueco #09 del Liverpool, Alexander Isak (C), celebra con sus compañeros tras marcar el primer gol del partido de tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa entre el Liverpool y el Southampton en Anfield, Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 23 de septiembre de 2025.
El delantero sueco #09 del Liverpool, Alexander Isak (C), celebra con sus compañeros tras marcar el primer gol del partido de tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa entre el Liverpool y el Southampton en Anfield, Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 23 de septiembre de 2025.
Foto: AFP - PAUL ELLIS
Chelsea tuvo que trabajar de más para vencer 2-1 al Lincoln City, un equipo de tercera división, y meterse en los octavos de la Carabao Cup.

Liverpool, por su parte, necesitó un gol agónico de Hugo Ekitike en el minuto 85 para derrotar 2-1 al Southampton (segunda división).

Antes, el flamante fichaje Alexander Isak había marcado su primer tanto con los Reds en el minuto 43.

Ekitike, que entró en lugar del sueco, celebró quitándose la camiseta y terminó expulsado por doble amarilla.

Brighton, el único a la altura de la Premier

Fulham también pasó apuros para superar a Cambridge United (cuarta categoría), mientras que Burnley quedó eliminado tras perder 2-1 con el Cardiff City (League One).

El único que impuso con claridad su jerarquía fue Brighton, que goleó 6-0 al Barnsley con cuatro tantos del paraguayo Diego Gómez.

3ª Ronda – Copa de la Liga Inglesa (Carabao Cup)

Martes 16 de septiembre

  • Grimsby Town (D4) 1-0 Sheffield Wednesday (D2): Clasifica Grimsby Town.
  • Brentford 1-1 Aston Villa: Clasifica Brentford por penaltis.
  • Crystal Palace 1-1 Millwall (D2): Clasifica Crystal Palace por penaltis.

Miércoles 17 de septiembre

  • Swansea (D2) 3-2 Nottingham Forest: Clasifica Swansea.

Martes 23 de septiembre

  • Chelsea 2-1 Lincoln City (D3): Clasifica Chelsea.
  • Wolverhampton 2-0 Everton: Clasifica Wolves.
  • Cardiff City (D3) 2-1 Burnley: Clasifica Cardiff.
  • Wrexham (D2) 2-0 Reading (D3): Clasifica Wrexham.
  • Wycombe Wanderers (D3) 2-0 Wigan (D3): Clasifica Wycombe.
  • Brighton 6-0 Barnsley (D3): Clasifica Brighton.
  • Fulham 1-0 Cambridge United (D4): Clasifica Fulham.
  • Liverpool 2-1 Southampton (D2): Clasifica Liverpool.

Miércoles 24 de septiembre

  • Tottenham – Doncaster Rovers (1:45 p.m.).
  • Huddersfield – Manchester City (1:45 p.m.).
  • Newcastle – Bradford City (1:45 p.m.).
  • Port Vale – Arsenal (2:00 p.m.).

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster.

