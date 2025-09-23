No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Mbappé y Mastantuono, imparables con Real Madrid: reviva la goleada a Levante

El francés anotó un doblete, mientras que el joven argentino marcó su primer tanto con la casaca merengue.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
23 de septiembre de 2025 - 11:34 p. m.
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (d) celebra su segundo gol, cuarto del equipo ante el Levante, durante el partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports que Levante UD y Real Madrid disputan hoy martes en el estadio Ciutat de Valencia.
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (d) celebra su segundo gol, cuarto del equipo ante el Levante, durante el partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports que Levante UD y Real Madrid disputan hoy martes en el estadio Ciutat de Valencia.
Foto: EFE - Ana Escobar
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Real Madrid goleó este martes 4-1 a Levante en el Ciutat de Valencia por la sexta jornada de LaLiga. Vinícius Júnior se reivindicó con un gol, el argentino Franco Mastantuono marcó su primera diana con la camiseta blanca y Kylian Mbappé firmó otro doblete.

“Acabamos de terminar el partido, solo pensaba en el de hoy, ya mañana pensaremos en el derbi” que el equipo merengue jugará el próximo sábado en el Metropolitano contra Atlético de Madrid, afirmó Xabi Alonso en rueda de prensa.

Vínculos relacionados

Once Caldas vs. Independiente del Valle: hora, posibles alineaciones y dónde ver
Así será la quinta etapa del Clásico RCN: recorrido, perfil y dónde ver en vivo
La anécdota de Quintero sobre Dembélé: “Nunca en mi vida vi un tipo tan talentoso”

“Vini ha tenido una actuación decisiva y muy importante”, prosiguió el técnico vasco antes de subrayar que el equipo no debe “regodearse” demasiado por los buenos resultados.

Vinícius no estaba contento por ser sustituido por Alonso durante la victoria sobre el Espanyol el sábado, pero el extremo brasileño comenzó en el flanco izquierdo y cumplió.

En el primer cuarto de hora, Levante plantó cara con dos ocasiones claras de Iván Romero y Adrián de la Fuente, pero el conjunto granota se desvaneció al tiempo que el Real Madrid empezó a crecerse.

Así fue la goleada de Real Madrid contra Levante

Vinícius (28) abrió el marcador tras un golpeo con el exterior entre dos rivales al palo largo que dejó al arquero australiano Mathew Ryan sin reacción.

En su empeño de demostrar su calidad, el astro brasileño, suplente en anteriores partidos, asistió a Mastantuono en una contra fulgurante para que el argentino colocase el esférico cerca de la escuadra. El argentino había avisado antes con un balón al travesaño.

Video Thumbnail

En la segunda mitad, el delantero del recién ascendido equipo local, Etta Eyong (54), recortó diferencias. Romero centró un balón que desvío Huijsen, generando una parábola que el camerunés cabeceó a la red.

Pero la alegría local duró poco tiempo. Mbappé transformó un penal al estilo Panenka en el 64 después de que el francés fuera derribado dentro del área por el defensa Unai Elgezabal.

Poco después, el atacante de Bondy (66) volvió a enviar el balón al fondo de la red tras quedarse solo ante Ryan y regatearlo.

Con este triunfo, Real Madrid continúa imparable con pleno en este inicio de temporada al ganar sus seis primeros encuentros, por lo que seguirá como líder en solitario.

El jueves, Barcelona (2º) intentará seguir su estela —suma 13 puntos— ante el Oviedo en el Carlos Tartiere.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Real Madrid

Mbappe

Mastantuono

real madrid

laliga

real madrid club de fútbol

real madrid hoy

dónde mirar levante ud contra real madrid

franco mastantuono

mastantuono

madrid hoy

madrid

real madrid vs

real madrid goles

mbappe

kylian mbappé

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar