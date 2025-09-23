Así será la quinta etapa del Clásico RCN: recorrido, perfil y dónde ver en vivo

El pelotón afronta 196 kilómetros con dos ascensos intermedios y un final explosivo en Ibagué, escenario clave para velocistas y cazadores de bonificaciones. Foto: Anderson Bonilla - Clásico RCN

El Clásico RCN 2025 entra en una nueva fase este miércoles con la disputa de la quinta etapa, un recorrido de 196 kilómetros entre Funza (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). Tras la dura jornada de montaña, que terminó en Facatativá y cambió por completo la clasificación general, el pelotón se prepara para un día donde los embaladores tendrán su gran oportunidad, aunque con trampas intermedias que pueden desacomodar a más de un favorito.

La cuarta etapa, una de las más exigentes de la edición número 65, coronó al boyacense José Misael Urián (Team Sistecrédito) como nuevo líder. Con apenas 22 años, el joven ciclista se impuso en un mano a mano electrizante al veterano español Óscar Sevilla y, además de llevarse la victoria en Facatativá, arrebató el maillot amarillo a Alejandro “Pony” Osorio.

Urián comanda ahora la clasificación con 9 segundos de ventaja sobre sus compañeros Sebastián Castaño y Wilson Peña, se ubica tercero a 16 segundos. Esta corta diferencia augura un pulso cerrado en la lucha por el título, donde cada bonificación o corte en el pelotón puede ser decisivo.

Un perfil que abre la puerta al sprint

La jornada de este miércoles parte desde el parque principal de Funza a las 8:00 a.m. y se encamina hacia Ibagué en un trazado variado, con un arranque que rompe la comodidad casi de inmediato. A solo 7,1 km aparece el Alto de Mondoñedo (segunda categoría), un ascenso que servirá para calentar las piernas y marcar el tono del día.

Después de un largo descenso, el pelotón volverá a subir en el Alto del Copial (tercera categoría, en el km 128,3). Superado este punto, la carretera se inclina mayoritariamente hacia abajo, perfilando un terreno favorable para que los equipos de velocistas organicen la cacería de fugas.

El desenlace, sin embargo, guarda un último condimento: la breve subida a las piscinas de Ibagué (km 145,6), en la carrera 5A. Allí, con la ciudad ya cercana, podrían definirse posiciones antes de un sprint final que promete ser vibrante.

Altimetría de la etapa 5 del clásico RCN 2025

El Team Sistecrédito, con Urián, Castaño y Peña en las tres primeras posiciones en la general, tendrá que multiplicarse: por un lado, proteger el liderato, y por otro, controlar la carrera para que no se les escape una victoria de etapa que también motive a sus hombres rápidos.

El Team Medellín, liderado por Óscar Sevilla y Diego Camargo, sabe que esta no es la etapa ideal para sus capitanes, pero buscará estar atento a cortes y aprovechar cualquier desorden para sorprender. Wilmar Paredes, ganador de la etapa 1 y 3, será la carta fuerte del equipo antioqueño.

Aunque la quinta etapa no presenta la dureza de la montaña antioqueña ni los puertos fuera de categoría que marcaron la cuarta jornada, sí será determinante en la dinámica de la carrera. Los esprinters ven en esta fracción la oportunidad de brillar, pero los líderes generales saben que un corte mal gestionado puede costar segundos valiosos.

