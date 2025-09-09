Santa Fe hizo respetar su casa, goleó y avanzó a los cuartos de Copa BetPlay

El León se impuso 4-1 en El Campín y selló la clasificación tras el empate en la ida. Ahora se medirá frente a Independiente Medellín en los cuartos de final. Foto: Óscar Pérez

Independiente Santa Fe ratificó su favoritismo en la Copa BetPlay Dimayor 2025 y este jueves selló su paso a los cuartos de final tras vencer 4-1 a Alianza FC en El Campín. El conjunto cardenal, que había igualado 1-1 en la ida en Valledupar, resolvió la serie con autoridad en Bogotá y se perfila como uno de los protagonistas de la fase decisiva.

El compromiso comenzó con un susto para los locales, pues Alianza mostró ambición y generó opciones claras que obligaron al portero Weimar Asprilla a multiplicarse para mantener su arco en cero. Esa resistencia fue clave, porque sobre el final, al minuto 45, Cristian Mafla abrió la cuenta para Santa Fe y marcó el rumbo del partido.

En la segunda mitad, el cuadro bogotano amplió la ventaja al 49′ con Angelo Rodríguez, quien firmó el 2-0 y dio la sensación de una noche tranquila. Sin embargo, un penal a favor de la visita le permitió a José Muñoz descontar (76´) y revivir la ilusión de Alianza.

El desenlace fue todo para Santa Fe: primero, Yairo Moreno, con un cobro preciso de tiro libre, colocó el 3-1, y segundos más tarde, un autogol de Luis Mina selló la goleada 4-1 que desató la celebración en las tribunas de El Campín.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Jorge Bava se medirá en la siguiente fase al Independiente Medellín, que eliminó a Fortaleza con un global de 3-1. El duelo entre capitalinos y antioqueños será uno de los más atractivos de la ronda, ya que revivirá la última final de Liga Betplay.

Los otros cruces de cuartos también quedaron definidos. América de Cali se citará con Junior en un clásico de tradición: los escarlatas dejaron en el camino a Bucaramanga (2-1 en el global), mientras que los barranquilleros sobrevivieron a una serie dramática contra Atlético, definida en penales tras un 2-2 en los 180 minutos.

Por su parte, Atlético Nacional espera rival entre Once Caldas y Deportivo Pasto. El Verdolaga resolvió sin mayores complicaciones su llave ante Quindío (6-2 global), mientras que la serie entre manizaleños y pastusos todavía tiene pendiente el juego de vuelta, programado para el 2 de octubre.

Finalmente, Millonarios intentará remontar la desventaja que sufrió en la ida frente a Envigado (0-1), en un partido que se disputará el 16 de septiembre en Bogotá. El vencedor se enfrentará al Deportivo Pereira, equipo que dejó en el camino a Cundinamarca desde los doce pasos.

