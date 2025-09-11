Así quedarían hoy los bombos para el sorteo del Mundial 2026

A falta de 30 cupos por definirse, ya se perfilan cómo se organizarán los bombos del sorteo que se celebrará el próximo diciembre en Washington. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, empieza a tomar forma con 18 selecciones ya clasificadas. Aunque todavía falta por definir la mayoría de los cupos, el panorama actual permite hacer un primer ejercicio sobre cómo se irían conformando los bombos para el sorteo oficial, programado para el 5 de diciembre de 2025 en Washington.

De momento, ya están aseguradas las tres plazas de los anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos), los seis boletos directos de Sudamérica, el cupo único de Oceanía y buena parte de los lugares en Asia y África. Aún así, se trata de una proyección provisional, pues las posiciones podrían variar con los resultados de las próximas ventanas FIFA y con la resolución de los repechajes intercontinentales.

Colombia en el bombo 2

La selección de Colombia, que selló su clasificación directa en las Eliminatorias sudamericanas, aparece hoy ubicada en el bombo 2. Esto significa que no tendría como rivales a selecciones que, en la actualidad, comparten esa misma franja: Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Dinamarca, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Australia, Noruega y Egipto. Además, tampoco podría enfrentar en fase de grupos a Argentina, Brasil y Paraguay, por tratarse de equipos de la misma confederación.

En consecuencia, el primer gran reto de la Tricolor en el sorteo vendría del bombo 1, donde se encuentran algunos de los principales candidatos al título. Allí figuran España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Croacia y Marruecos, además de los tres anfitriones. Uno de esos será, sí o sí, rival colombiano en la primera fase.

Esto puede cambiar dependiendo del cierre de las Eliminatorias en UEFA, que aún se está disputando. Por ejemplo, Alemania e Italia, que hoy no están en zonas de clasificación, podrían entrar y ocuparían el bombo uno por sus posiciones en el escalafón de la FIFA.

Clasificados hasta hoy

La lista de países con cupo asegurado al Mundial 2026 ya suma 18 selecciones, lo que equivale a casi el 40 % del total de participantes. En Conmebol lograron su pase Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay; en Concacaf están confirmados Estados Unidos, México y Canadá; en Asia ya aseguraron su lugar Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia; en África figuran Marruecos y Túnez; y en Oceanía, Nueva Zelanda.

Todavía restan 30 plazas por definir, con Europa como la gran protagonista: la UEFA aportará 16 cupos directos y sus respectivos repechajes. África tiene aún siete boletos en juego, Concacaf tres más, y Asia uno. Las últimas dos plazas se asignarán en el torneo intercontinental de repechaje, previsto para marzo de 2026 en México, en el que participará, entre otros, Bolivia.

Un Mundial sin precedentes

La Copa Mundial 2026 será histórica en varios frentes: será la primera con 48 selecciones, se disputará en 16 ciudades de tres países diferentes y contará con 104 partidos, un incremento sustancial frente a los 64 de Catar 2022. El formato también se transforma: habrá 12 grupos de cuatro equipos, de los cuales avanzarán a dieciseisavos de final los dos primeros y los ocho mejores terceros. Esto garantiza un mínimo de tres partidos por selección y aumenta el margen de competencia en las fases finales.

Las sedes abarcan desde ciudades icónicas como Los Ángeles, Nueva York, Ciudad de México y Toronto, hasta plazas emergentes como Kansas City o Monterrey. La final está programada para el 19 de julio de 2026, cerrando un mes de fútbol que promete ser el más grande de la historia de los mundiales.

Lo que viene para Colombia

Con la clasificación en el bolsillo, Colombia ya piensa en su preparación. En octubre de 2025 jugará amistosos contra México y Canadá en Estados Unidos, y en noviembre se medirá con Nueva Zelanda y Nigeria. Para 2026, el plan contempla enfrentar a rivales europeos de peso, como Croacia y Bélgica, en la última fecha FIFA antes del inicio del torneo.

