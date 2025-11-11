La selección de Colombia en el Mundial Sub-17 de Catar 2025. Foto: FCF

El Mundial Sub-17 de Catar 2025 entra en su fase de eliminación directas. Tras el cierre de la fase de grupos, 32 selecciones aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que otras 16 quedaron por fuera de la competencias.

La primera ronda eliminatoria comenzará este viernes. Entre los partidos más esperados está el Francia-Colombia, que enfrenta a una de las selecciones más potentes del certamen contra el onceno tricolor, que bajo la dirección de Freddy Hurtado viene en alza.

El combinado nacional cerró su participación en el Grupo G con una victoria 2-0 frente a Corea del Norte, un triunfo clave que aseguró su clasificación como segunda de su zona. Liderado por Cristian Orozco y Santiago Londoño, se ganó un lugar en la segunda ronda.

Francia, por su parte, llega invicta y con una nómina repleta de talento. Campeona europea y vigente subcampeona del mundo, la selección gala terminó primera en el Grupo K y parte como una de las favoritas al título. Por lo tanto, será un gran reto para Colombia promete.

Además del duelo entre la tricolor y los bleus, en dieciseisavos de final también habrá choques de peso como Argentina-México y Brasil-Paraguay, que completan un sector del cuadro.

Otras llaves destacadas incluyen Alemania-Burkina Faso, Portugal-Bélgica, Venezuela-Corea del Sur y Italia-República Checa. Alemania, vigente campeona del mundo, parte como favorita. En contraste, selecciones como Bolivia, Chile, Panamá, Costa Rica y Arabia Saudí, se despidieron del certamen.

La fase de grupos cerró con tres máximos goleadores —el italiano Samuele Inacio, el belga Rene Mitongo y el checo Vit Skrkon—, todos con cuatro anotaciones. Con los dieciseisavos definidos, el Mundial Sub-17 de Catar 2025 ya no deja margen de error en los duelos venideros.

Así quedaron los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Catar 2025:

Argentina-México

Portugal-Bélgica

Suiza-Egipto

Irlanda-Canadá

Estados Unidos-Marruecos

Zambia-Mali

Brasil-Paraguay

Francia-Colombia

Austria-Túnez

Corea del Norte-Inglaterra

Venezuela-Corea del Sur

Japón-Sudáfrica

Italia-República Checa

Croacia-Uzbekistán

Senegal-Uganda

Alemania-Burkina Faso.

