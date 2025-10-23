Así quedaron los juegos de ida en Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2025

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso firme hacia la final, mientras que Flamengo venció por la mínima a Racing. En la Sudamericana, Lanús y Atlético Mineiro lograron empates valiosos. Vea los goles de la jornada. Foto: EFE - José Jácome

Liga Deportiva Universitaria de Quito vivió una velada que quedará grabada en su historia. En su aniversario número 107, el conjunto albo goleó 3-0 a Palmeiras en el estadio Rodrigo Paz Delgado y dio un paso firme hacia la final de la Copa Libertadores 2025. Con un doblete de Villamil y un tanto de Alzugaray, los dirigidos por Tiago Nunes desarmaron al tricampeón brasileño con un juego intenso, ordenado y letal en los momentos clave.

Desde el inicio, el equipo ecuatoriano salió decidido a imponerse. Apenas a los 15 minutos, Villamil abrió el marcador tras una jugada por la derecha de Quiñónez, que dejó atrás a su marca y asistió al boliviano para el 1-0. Palmeiras, sorprendido, no encontró respuesta. A los 25 minutos, una mano de Andreas Pereira dentro del área fue sancionada como penal, y Alzugaray amplió la ventaja con un disparo ajustado. LDU no bajó el ritmo y antes del descanso, otra vez Villamil apareció dentro del área para firmar el 3-0 y hacer estallar a la hinchada local.

En la segunda mitad, Abel Ferreira movió su banco con varias sustituciones, pero Palmeiras siguió sin claridad. Domínguez, figura bajo los tres palos, mantuvo el arco en cero con atajadas decisivas ante Sosa y el Flaco López. Ni siquiera la expulsión de Bryan Ramírez en el tiempo añadido alteró el resultado. LDU jugó con oficio, defendió con inteligencia y cerró una de las victorias más contundentes de su historia reciente.

Con este resultado, el conjunto ecuatoriano viajará a São Paulo con una ventaja sólida y la ilusión de alcanzar su segunda final de Libertadores, diecisiete años después de la gesta de 2008. Palmeiras, por su parte, deberá recurrir a una remontada épica en el Allianz Parque para evitar quedarse fuera de la lucha por su cuarto título continental.

Vea los goles de LDU Quito vs. Palmeiras

En la otra llave, Flamengo también cumplió con su tarea. El equipo de Filipe Luis venció 1-0 a Racing Club en el Maracaná con un gol agónico del colombiano Jorge Carrascal, en un duelo marcado por las revisiones del VAR y el empuje constante de los cariocas. El conjunto brasileño, que disputa su séptima semifinal, viajará a Avellaneda con la ventaja mínima, pero sabiendo que un empate lo colocará nuevamente en la gran final.

Racing, que busca un título que no gana desde 1967, resistió casi todo el partido gracias a su orden defensivo, aunque terminó cediendo en los últimos minutos ante la presión de la multitud en Río.

Empates vibrantes en Santiago y Quito dejan las llaves abiertas en Sudamericana

Mientras la Libertadores encendía Quito y Río, la Copa Sudamericana también vivió una apasionante tanda de partidos de ida. Lanús y Atlético Mineiro lograron empates valiosos fuera de casa ante Universidad de Chile e Independiente del Valle, respectivamente, y definirán las semifinales la próxima semana con la mira puesta en la gran final del 22 de noviembre en Asunción.

En Santiago, Universidad de Chile y Lanús protagonizaron un 2-2, con emociones y polémica. El equipo argentino parecía tener la serie encaminada gracias a un arranque demoledor: Rodrigo Castillo marcó un doblete en los minutos 25 y 29 para adelantar a los “Granates”. Pero la U reaccionó con orgullo pese a jugar en un estadio vacío —sancionado por los incidentes de agosto en Avellaneda—. Lucas Di Yorio descontó a los 62 minutos, y en la agonía, el capitán Charles Aránguiz igualó de penal al 99’. La jugada generó controversia, pues el árbitro brasileño Anderson Daronco cobró la falta sin acudir al VAR, decisión que dejó airado al conjunto argentino.

El 2-2 deja abierta una serie que se definirá en La Fortaleza, en Buenos Aires, donde Lanús buscará aprovechar su localía para volver a una final continental. La U, en tanto, confía en que la reacción mostrada en casa le permita soñar con una remontada histórica.

Vea los goles de U de Chile vs. Lanús

En Quito, Independiente del Valle y Atlético Mineiro empataron 1-1 en un duelo intenso y disputado. Los ecuatorianos, campeones de la Sudamericana en 2019 y 2022, se adelantaron a los 11 minutos con un gol de Junior Sornoza y dominaron gran parte del encuentro. Sin embargo, el “Galo” reaccionó en la agonía y consiguió la igualdad con un tanto de Dudu en el minuto 92, aprovechando un descuido defensivo local.

El técnico Jorge Sampaoli celebró el empate como un alivio, consciente de que su equipo no atraviesa un buen momento en el Brasileirao y que la Sudamericana representa su mejor opción para salvar la temporada. Del otro lado, el entrenador español Javier Rabanal aseguró que su equipo irá a Belo Horizonte con una propuesta ofensiva para buscar la clasificación.

Con estos resultados, ambas llaves de la Sudamericana quedaron completamente abiertas:

Independiente del Valle (ECU) 1 – 1 Atlético Mineiro (BRA)

Universidad de Chile (CHI) 2 – 2 Lanús (ARG)

Goles de Independiente del Valle - Atlético Mineiro

