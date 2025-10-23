Kevin Quintero va por medalla en el keirin del Mundial de Ciclismo en Chile

El campeón mundial de 2023 volvió a destacarse en las rondas clasificatorias y peleará por el oro ante los mejores velocistas del planeta. Foto: EFE - Osvaldo Villarroel

El colombiano Kevin Quintero volvió a demostrar su jerarquía en las pruebas de velocidad del ciclismo mundial. Este jueves aseguró su paso a la final del keirin en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI 2025, que se disputa en Santiago de Chile hasta el 26 de octubre, y ratificó su intención de volver al podio tras el bronce logrado el año pasado en Dinamarca.

Quintero completó una sólida actuación en las rondas clasificatorias. En la primera, marcó el mejor tiempo con 9 segundos y 741 centésimas, confirmando su buen estado de forma y su dominio en una pista que ya conoce tras haber competido allí durante los Juegos Panamericanos de 2023. “Mis aspiraciones son las mismas cada vez que represento a Colombia: hacerlo con respeto y motivación”, dijo el ciclista.

La competencia no será sencilla. El colombiano tendrá frente a sí a figuras de talla mundial como el israelí Mikhail Yakovlev, subcampeón en 2024 y uno de los grandes favoritos al oro, y al neerlandés Jeffrey Hoogland, múltiple campeón mundial y olímpico. También destacan el japonés Kaiya Ota y el trinitense Paul Nicholas, quienes han mostrado gran potencia durante el campeonato.

En las fases previas, el británico Matthew Richardson se quedó fuera tras una serie muy exigente ante Harrie Lavreysen, su principal rival, que avanzó por repechaje hasta la tercera ronda. Otros clasificados a instancias decisivas fueron el neozelandés Sam Dakin, el australiano Leigh Hoffman y Nikita Kiriltsev, quien compite bajo la bandera de atletas individuales naturales (AIN) debido a la sanción al Comité ruso.

Entre los sudamericanos, el argentino Lucas Vilar fue el más destacado en repechaje pese a no avanzar, tras un cerrado duelo con el francés Sebastien Vigier. Los colombianos Santiago Ramírez y Cristian Ortega, al igual que el chileno Camilo Palacios, no lograron superar sus respectivas series.

La final del keirin masculino, que definirá a los nuevos campeones del mundo, se disputará en pocas horas.

Avances en la velocidad femenina

En la rama femenina, la alemana Lea Friedrich fue la más veloz en las clasificatorias de la velocidad individual y avanzó a los octavos de final, donde parte como favorita para pelear por las medallas este viernes. La campeona del Mundial 2024, la británica Emma Finucane, y la holandesa Hetty van de Wouw, subcampeona el año pasado, también se mantienen en carrera, al igual que la japonesa Mina Sato, bronce en la edición anterior.

Las atletas Iana Burlakova y Alina Lysenko, que compiten bajo la bandera AIN, completan el grupo de aspirantes. Entre las latinoamericanas, la colombiana Stefany Cuadrado tuvo una destacada actuación y fue la mejor de la región, quedando a muy poco de avanzar a cuartos de final. La mexicana Yuli Verdugo, por su parte, superó la fase clasificatoria, aunque no logró llegar a octavos.

