Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Kevin Quintero va por medalla en el keirin del Mundial de Ciclismo en Chile

El campeón mundial de 2023 volvió a destacarse en las rondas clasificatorias y peleará por el oro ante los mejores velocistas del planeta.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
23 de octubre de 2025 - 11:09 p. m.
El campeón mundial de 2023 volvió a destacarse en las rondas clasificatorias y peleará por el oro ante los mejores velocistas del planeta.
El campeón mundial de 2023 volvió a destacarse en las rondas clasificatorias y peleará por el oro ante los mejores velocistas del planeta.
Foto: EFE - Osvaldo Villarroel
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El colombiano Kevin Quintero volvió a demostrar su jerarquía en las pruebas de velocidad del ciclismo mundial. Este jueves aseguró su paso a la final del keirin en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI 2025, que se disputa en Santiago de Chile hasta el 26 de octubre, y ratificó su intención de volver al podio tras el bronce logrado el año pasado en Dinamarca.

Quintero completó una sólida actuación en las rondas clasificatorias. En la primera, marcó el mejor tiempo con 9 segundos y 741 centésimas, confirmando su buen estado de forma y su dominio en una pista que ya conoce tras haber competido allí durante los Juegos Panamericanos de 2023. “Mis aspiraciones son las mismas cada vez que represento a Colombia: hacerlo con respeto y motivación”, dijo el ciclista.

Vínculos relacionados

Lionel Messi sorprendió con un video sobre su futuro en Inter de Miami
Jerónimo Calderón y Stefanía Sánchez conquistaron la montaña en la Vuelta del Porvenir y el Tour
Millonarios confirmó la ausencia de Néiser Villarreal y anunció medidas disciplinarias
¿Por qué no está Catalina Usme con Colombia en las Eliminatorias Femeninas?

La competencia no será sencilla. El colombiano tendrá frente a sí a figuras de talla mundial como el israelí Mikhail Yakovlev, subcampeón en 2024 y uno de los grandes favoritos al oro, y al neerlandés Jeffrey Hoogland, múltiple campeón mundial y olímpico. También destacan el japonés Kaiya Ota y el trinitense Paul Nicholas, quienes han mostrado gran potencia durante el campeonato.

En las fases previas, el británico Matthew Richardson se quedó fuera tras una serie muy exigente ante Harrie Lavreysen, su principal rival, que avanzó por repechaje hasta la tercera ronda. Otros clasificados a instancias decisivas fueron el neozelandés Sam Dakin, el australiano Leigh Hoffman y Nikita Kiriltsev, quien compite bajo la bandera de atletas individuales naturales (AIN) debido a la sanción al Comité ruso.

Entre los sudamericanos, el argentino Lucas Vilar fue el más destacado en repechaje pese a no avanzar, tras un cerrado duelo con el francés Sebastien Vigier. Los colombianos Santiago Ramírez y Cristian Ortega, al igual que el chileno Camilo Palacios, no lograron superar sus respectivas series.

La final del keirin masculino, que definirá a los nuevos campeones del mundo, se disputará en pocas horas.

Avances en la velocidad femenina

En la rama femenina, la alemana Lea Friedrich fue la más veloz en las clasificatorias de la velocidad individual y avanzó a los octavos de final, donde parte como favorita para pelear por las medallas este viernes. La campeona del Mundial 2024, la británica Emma Finucane, y la holandesa Hetty van de Wouw, subcampeona el año pasado, también se mantienen en carrera, al igual que la japonesa Mina Sato, bronce en la edición anterior.

Las atletas Iana Burlakova y Alina Lysenko, que compiten bajo la bandera AIN, completan el grupo de aspirantes. Entre las latinoamericanas, la colombiana Stefany Cuadrado tuvo una destacada actuación y fue la mejor de la región, quedando a muy poco de avanzar a cuartos de final. La mexicana Yuli Verdugo, por su parte, superó la fase clasificatoria, aunque no logró llegar a octavos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

ciclismo Colombiano

Ciclismo en pista

Ciclismo colombiano

Kevin Quintero

Chile

Mundial de Pista Elite

Chile 2025

Selección Colombia

Keirin

Stefany Cuadrado

Medallas deportivas

Medallero Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.