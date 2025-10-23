Colombia vs. Corea del Sur: hora y dónde ver el Mundial Femenino Sub-17 en vivo

Con tres puntos y el ánimo renovado, la ‘Tricolor’ se mide con las asiáticas por un cupo a los octavos de final del Mundial. Foto: Selección Colombia

La selección de Colombia Sub-17 afronta este sábado un partido decisivo en el Mundial Femenino de Marruecos 2025, cuando enfrente a Corea del Sur en el estadio de la Academia de Fútbol Mohammed VI, en el compromiso, correspondiente a la tercera fecha del Grupo E.

Después de un arranque con altibajos, la Tricolor llega con la confianza en alza. Su victoria 3-0 sobre Costa de Marfil en la jornada anterior no solo la mantuvo con vida en el torneo, sino que también dejó una buena impresión por el crecimiento colectivo del equipo. El grupo dirigido por Carlos Paniagua mostró una versión más sólida, con una mejor conexión entre líneas y una eficacia que había faltado en el debut.

El panorama es claro: Colombia necesita ganar para asegurar su presencia en los octavos de final. Con tres puntos, ocupa el segundo lugar del grupo, y un nuevo triunfo la consolidaría entre las clasificadas. En caso de empatar, dependería del resultado entre España y Costa de Marfil, mientras que una derrota la dejaría fuera de toda opción.

Corea del Sur, obligada a reaccionar

El rival llega con un panorama más complejo. Corea del Sur, que perdió 5-0 frente a España en su último partido, ocupa el último puesto del grupo con apenas un punto. El equipo asiático está urgido de sumar una victoria para seguir con vida, por lo que se espera una propuesta más arriesgada que en sus anteriores presentaciones.

La principal carta ofensiva de las surcoreanas es Ye-yun Jang, autora del único gol del equipo en el torneo, un penalti ejecutado con precisión en el debut.

Un antecedente reciente

Colombia y Corea del Sur ya se cruzaron hace un año, el 16 de octubre de 2024, en un amistoso que terminó 1-1 en Santo Domingo. En aquel partido, Martínez adelantó a la Tricolor con un potente remate, pero Casey Phair empató desde el punto penal.

Hora y dónde ver Colombia vs. Cora del Sur en el Mundial Sub-17

Fecha: 25 de octubre de 2025

Hora: 8:00 a.m., hora en Colombia

Estadio: Academia de Fútbol Mohammed VI

Transmisión: Caracol HD2 y la app de ditu

