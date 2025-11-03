River, en crisis: derrota, insultos y penalti fallado de Borja antes del superclásico

El delantero colombiano Miguel Borja (#09) de River Plate falla un penal en la última jugada, dándole la derrota al equipo en el partido del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol Argentino entre River Plate y Gimnasia, disputado en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires el 2 de noviembre de 2025. Foto: AFP - ALEJANDRO PAGNI

River Plate no vive un buen momento. El Millonario se hundió este domingo con otra derrota, un 1-0 contra Gimnasia y Esgrima en el estadio Monumental.

Nada salió bien para el plantel dirigido por Marcelo Gallardo, incluso Miguel Ángel Borja falló un penalti decisivo en el último minuto.

La preocupación crece porque, con Rosario Central ya clasificado a la Copa Libertadores, solo queda un cupo directo y otro para el repechaje del torneo continental.

Boca Juniors, con 56 puntos, y River, con 52, se jugarán ese lugar el próximo domingo en La Bombonera, en un superclásico que puede definir el futuro inmediato del Millonario.

“¡Que se vayan todos!”

Marcelo Torres (55′, de penal), delantero con pasado en Boca, anotó el gol para el triunfo del Lobo, que debió sufrir mucho más de la cuenta para celebrar, porque el árbitro Nazareno Arasa cobró un penalti para River en el décimo minuto de descuento.

Después de varios minutos y de revisión con el VAR, el arquero Nelson Insfran se lució con una estirada fenomenal hacia su izquierda y le negó el gol al colombiano (90+12′), quien sigue en mala racha y no pudo salvar a un River que acumula cuatro derrotas seguidas en el Monumental entre el Clausura y la Copa Libertadores.

“Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, cantaron enojados los hinchas de River a sus propios jugadores, por una campaña sin títulos en 2025, y a un paso de quedarse afuera hasta de la próxima Libertadores.

Con la derrota, el Millonario cayó al sexto puesto en el grupo B, pero aún mantiene chances de pasar a los playoffs, aunque la nota negativa es que quedó más lejos de Boca, su rival directo en la pelea por entrar a la Copa, y si no logra entrar por la tabla anual, solo le quedará ser campeón del Clausura como única opción.

Boca Juniors picó el clásico

Por otra parte, Boca Juniors superó una dura prueba este domingo al derrotar 2-1 como visitante a Estudiantes y llegará con confianza para el superclásico.

Con poco margen para el error, Boca se impuso al Pincha en un duelo trabado, tenso, de poco fútbol y con situaciones puntuales que decidieron un resultado final muy valioso para el Xeneize, que aspira a ser campeón del Clausura o, como mínimo, ingresar a la Copa Libertadores del año próximo.

El Changuito Zeballos anotó el 1-0 para Boca al 49′, con un remate cruzado tras una jugada rápida, pero poco le duró la alegría, porque el portero Marchesin cometió penal y el colombiano Edwuin Cetré (59′) convirtió desde los once metros con un tiro a lo Panenka.

Cuando faltaba poco, Estudiantes se quedó con uno menos por la expulsión del uruguayo Gabriel Neves (88′) por una fuerte falta sobre el español Ander Herrera, quien regresó luego de varios meses al margen por problemas físicos, y fue decisivo en la media hora que jugó.

Ya en el agregado, Herrera volvió a destacarse, porque Pérez le cometió penal en un contraataque, y el charrúa Miguel Merentiel (90+7′) remató desde los doce pasos para desatar el festejo de Boca, que en este torneo ha sumado más puntos fuera de su casa que en La Bombonera.

“Estuvimos ordenados y supimos aprovechar los momentos. Es una victoria importante para ganar confianza. Hablamos con los chicos sabiendo que teníamos cuatro finales por delante y había que saber cómo jugarlas, y arrancamos bastante bien este camino”, dijo Claudio Ubeda, DT del Xeneize.

Con la victoria, Boca llega a 23 puntos y sube al primer puesto del grupo A, a dos jornadas del final de la etapa regular, pero lo más importante para el auriazul es que se afirmó en la tabla anual, que otorga tres plazas a la Copa Libertadores 2026.

