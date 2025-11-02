Logo El Espectador
El gol olímpico de Nacional y la humillación de América en Copa BetPlay: video

Juan Manuel Rengifo sorprendió con un tiro de esquina que terminó al fondo de la red.

Daniel Bello
03 de noviembre de 2025 - 01:44 a. m.
Juan Rengifo, canterano de Nacional, firmó un gol olímpico frente a América de Cali.
Foto: Atlético Nacional
El Atanasio Girardot fue testigo este domingo de una jugada icónica. El autor fue Juan Manuel Rengifo. El joven mediocampista de Atlético Nacional convirtió un gol olímpico en la victoria 4-1 sobre América de Cali por la ida de las semifinales de la Copa BetPlay.

Su anotación, al minuto 64, representó el 3-0 parcial. La jugada nació desde el costado derecho, cuando el antioqueño de apenas 20 años se dispuso a ejecutar un tiro de esquina. La mayoría de sus compañeros estaban esperando la pelota por la zona del punto penalti.

Envió un balón con efecto cerrado que sorprendió al defensor que cuidaba el primer palo, Andrés Mosquera Guardia. El guardameta Jorge Soto intentó evitar que la pelota entrara en su totalidad, pero el línea señaló la anotación y los verdolagas fueron a celebrar con el joven volante. Golazo.

Rengifo debutó con el equipo profesional en agosto pasado, precisamente en un duelo de Copa BetPlay ante el Deportes Quindío. Desde entonces, ha jugado 10 partidos, en los que suma tres goles y una asistencia. Juega de enganche y, por lo visto este domingo, tiene buena pegada.

Diego Arias lo conoce bien, pues antes de asumir el mando del equipo profesional, lo dirigió en las divisiones menores de Nacional, en las que ya se destacaba por su talento y su liderazgo silencioso. “Titi”, como le dicen sus compañeros, vestía la icónica ’10′ en las fuerzas básicas.

En la victoria 4-1 de este domingo también marcaron por el onceno verdolaga Juan Bauzá, Matheus Uribe y Alfredo Morelos. América apenas encontró el descuento en el final, por intermedio de Yojan Garcés. La vuelta será en el Pascual Guerrero de Cali.

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

