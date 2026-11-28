El equipo brasileño alcanzó las cuatro conquistas, la misma cantidad que tienen River Plate, Flamengo y el propio Estudiantes. De esta manera, el Verdão dejó atrás el grupo de…

La historia de la Copa Libertadores sumó un nuevo capítulo en Montevideo y tuvo consecuencias en el listado de sus máximos campeones. Palmeiras derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata y conquistó su cuarta corona continental , un resultado que le permitió meterse en el grupo de los clubes con más títulos del torneo y modificar la clasificación histórica de ganadores.

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Así quedó el palmarés de la Copa Libertadores tras la victoria de Palmeiras

El equipo brasileño alcanzó las cuatro conquistas, la misma cantidad que tienen River Plate, Flamengo y el propio Estudiantes. De esta manera, el Verdão dejó atrás el grupo de equipos que acumulan tres estrellas, en el que aparecen históricos como Olimpia, Nacional, São Paulo, Santos y Gremio.

La victoria también tuvo un significado especial para el fútbol brasileño. Con este campeonato, Brasil llegó a 26 títulos de Copa Libertadores y superó a Argentina, que suma 25. Una disputa histórica entre las dos grandes potencias futbolísticas de Sudamérica que ahora tiene a los brasileños en ventaja.

El único gol de la final fue obra de Ramón Sosa, quien le dio al conjunto paulista una nueva vuelta olímpica y frenó las aspiraciones de Estudiantes de alcanzar su quinta Libertadores. El equipo argentino, que ya cuenta con cuatro títulos, buscaba igualar a Peñarol en el tercer escalón del palmarés.

¿Cuáles son los equipos con más títulos de Copa Libertadores?

Con la consagración de Palmeiras, Independiente continúa como el máximo ganador de la Copa Libertadores, con siete títulos. Boca Juniors ocupa el segundo lugar con seis conquistas, mientras que Peñarol completa el podio con cinco.

El Verdão aparece ahora en el siguiente escalón, con cuatro estrellas, junto a tres clubes argentinos: River Plate, Estudiantes de La Plata y Flamengo.

Así quedó el listado de los campeones históricos del certamen:

Club País Títulos Independiente Argentina 7 Boca Juniors Argentina 6 Peñarol Uruguay 5 Palmeiras Brasil 4 River Plate Argentina 4 Estudiantes Argentina 4 Flamengo Brasil 4 Olimpia Paraguay 3 Nacional Uruguay 3 São Paulo Brasil 3 Santos Brasil 3 Gremio Brasil 3 Cruzeiro Brasil 2 Internacional Brasil 2 Atlético Nacional Colombia 2 Colo-Colo Chile 1 Atlético Mineiro Brasil 1 Fluminense Brasil 1 Racing Club Argentina 1 Argentinos Juniors Argentina 1 Vélez Sarsfield Argentina 1 San Lorenzo Argentina 1 Vasco da Gama Brasil 1 Botafogo Brasil 1 Corinthians Brasil 1 Once Caldas Colombia 1 Liga de Quito Ecuador 1

¿Cómo está Colombia en el palmarés de la Copa Libertadores?

El fútbol colombiano tiene dos representantes en el listado de campeones del torneo. Atlético Nacional es el equipo del país con más títulos, gracias a sus consagraciones de 1989 y 2016, que lo ubican entre los clubes que han levantado el trofeo en dos oportunidades.

El otro campeón colombiano es Once Caldas, que consiguió su única estrella continental en 2004. El conjunto de Manizales aparece en el grupo de equipos que tienen una Libertadores, junto a históricos del continente como Fluminense, Racing Club, Corinthians y Botafogo.

Con el nuevo título de Palmeiras, el fútbol brasileño amplió su ventaja en el registro histórico por países y el conjunto paulista escaló posiciones entre los clubes más laureados del continente

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