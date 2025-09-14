Así quedó la tabla de la Premier tras victorias de Liverpool y Manchester City

Erling Haaland fue la figura del Derby de Mánchester, que terminó con un 3-0 a favor del City. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

La Premier League vivió una cuarta jornada cargada de emociones y resultados que comienzan a perfilar a los grandes protagonistas de la temporada. El Liverpool tuvo que trabajar más de la cuenta para sostener su campaña perfecta, pero terminó imponiéndose este domingo en su visita al Burnley (1-0).

En Turf Moor, los dirigidos por Arne Slot chocaron contra un bloque defensivo bien organizado y durante largos pasajes del encuentro no encontraron la fórmula para romper el cero. El partido se inclinó a su favor gracias a una mano en el área de Hannibal Mejbri, que fue sancionada como penalti.

Desde los doce pasos, Mohamed Salah no perdonó y firmó el único tanto de la tarde. Con ese gol, los Reds aseguraron su cuarta victoria en igual número de partidos y se afianzaron en la cima de la tabla con 12 puntos. El punto negativo es que el volante argentino Alexis Mac Allister tuvo que salir por lesión.

El gran atractivo de la jornada se disputó en el Etihad Stadium, donde se celebró el Derby de Manchester. El City dominó con autoridad a un United sin respuestas y se impuso con un categórico 3-0. Phil Foden abrió la cuenta, mientras que Erling Haaland selló el triunfo con un doblete.

El sábado, el Arsenal había cumplido su tarea con un sólido 3-0 sobre el Nottingham Forest, resultado que lo mantiene en el segundo lugar de la clasificación, con nueve puntos, los mismos que el Tottenham (3°), que en condición de visitante goleó 3-0 al West Ham.

También con nueve puntos aparece el Bournemouth, que completa el grupo de escoltas directos de Liverpool y venció a domicilio al Brighton (2-1). En otro de los encuentros destacados, Brentford y Chelsea firmaron un vibrante 2-2 al oeste de Londres.

Con cuatro fechas cumplidas, la Premier confirma a Liverpool como líder sólido, a City como un rival que está en ascenso, y a Arsenal y Tottenham como candidatos a seguir de cerca. La lucha en Inglaterra apenas comienza, pero ya promete una carrera apasionante.

