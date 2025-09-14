No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Así quedó la tabla de la Premier tras victorias de Liverpool y Manchester City

Los 'Reds’ siguen con puntaje perfecto en lo más alto de la clasificación. Los citizens golearon al United en el Derby de Mánchester (3-0).

Redacción Deportes
14 de septiembre de 2025 - 06:37 p. m.
Erling Haaland fue la figura del Derby de Mánchester, que terminó con un 3-0 a favor del City.
Erling Haaland fue la figura del Derby de Mánchester, que terminó con un 3-0 a favor del City.
Foto: EFE - ADAM VAUGHAN
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Premier League vivió una cuarta jornada cargada de emociones y resultados que comienzan a perfilar a los grandes protagonistas de la temporada. El Liverpool tuvo que trabajar más de la cuenta para sostener su campaña perfecta, pero terminó imponiéndose este domingo en su visita al Burnley (1-0).

En Turf Moor, los dirigidos por Arne Slot chocaron contra un bloque defensivo bien organizado y durante largos pasajes del encuentro no encontraron la fórmula para romper el cero. El partido se inclinó a su favor gracias a una mano en el área de Hannibal Mejbri, que fue sancionada como penalti.

Vínculos relacionados

Terminó la Vuelta a España 2025: así les fue a los colombianos
Protestas propalestinas en la Vuelta a España: Pedro Sánchez las ve con “orgullo”
Colombia aumentó su cosecha de oros en el Mundial de Patinaje

Desde los doce pasos, Mohamed Salah no perdonó y firmó el único tanto de la tarde. Con ese gol, los Reds aseguraron su cuarta victoria en igual número de partidos y se afianzaron en la cima de la tabla con 12 puntos. El punto negativo es que el volante argentino Alexis Mac Allister tuvo que salir por lesión.

El gran atractivo de la jornada se disputó en el Etihad Stadium, donde se celebró el Derby de Manchester. El City dominó con autoridad a un United sin respuestas y se impuso con un categórico 3-0. Phil Foden abrió la cuenta, mientras que Erling Haaland selló el triunfo con un doblete.

El sábado, el Arsenal había cumplido su tarea con un sólido 3-0 sobre el Nottingham Forest, resultado que lo mantiene en el segundo lugar de la clasificación, con nueve puntos, los mismos que el Tottenham (3°), que en condición de visitante goleó 3-0 al West Ham.

También con nueve puntos aparece el Bournemouth, que completa el grupo de escoltas directos de Liverpool y venció a domicilio al Brighton (2-1). En otro de los encuentros destacados, Brentford y Chelsea firmaron un vibrante 2-2 al oeste de Londres.

Con cuatro fechas cumplidas, la Premier confirma a Liverpool como líder sólido, a City como un rival que está en ascenso, y a Arsenal y Tottenham como candidatos a seguir de cerca. La lucha en Inglaterra apenas comienza, pero ya promete una carrera apasionante.

Team
14+512
24+89
34+79
44+19
54+68
64+27
74+27
84+46
94+36
10405
114−15
124−24
134−24
144−34
154−44
164−54
174−33
184−73
194−42
204−70

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Premier League

Liverpool vs. Burnley

Manchester City

Manchester City vs. Manchester United

Liverpool

Liga de Inglaterra

Derby de Mánchester

Mohamed Salah

Erling Haaland

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar