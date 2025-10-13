Colombia vs. Canadá: hora y dónde ver el amistoso de la selección

El equipo de Néstor Lorenzo afronta otro examen de preparación en su camino hacia el Mundial de 2026. Foto: EFE - Carlos Ramírez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección de Colombia vuelve a escena este martes con la confianza en alto. Después del contundente 4-0 frente a México en Texas, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Canadá en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en un nuevo paso dentro de su preparación hacia el Mundial de 2026.

El equipo colombiano llega al compromiso con la sensación de estar consolidando una idea. Contra México, la fórmula funcionó: James Rodríguez, Jefferson Lerma y Luis Díaz fueron las figuras de un equipo que jugó con autoridad, se mostró compacto y supo resolver con contundencia. Esa actuación reforzó la idea de Lorenzo de que el verdadero desafío no está solo en ganar, sino en “hilar fino en los detalles y construir un grupo sólido de jugadores y personas”.

Con ese propósito, el técnico argentino mantendría la base del once que goleó en Texas, aunque se esperan algunos ajustes para dar minutos a quienes buscan un lugar en la lista final rumbo al Mundial. Futbolistas como Yaser Asprilla (Girona), Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Betis), Andrés Román (Atlético Nacional) o Yerson Mosquera (Wolverhampton) podrían tener protagonismo. Todos forman parte de ese núcleo que Lorenzo quiere mantener competitivo, más allá de los nombres.

El rival, Canadá, atraviesa un momento más irregular. Llega al amistoso tras perder 0-1 frente a Australia en Montreal, en un partido que dominó pero no supo definir. El entrenador Jesse Marsch, que asumió hace poco más de medio año, admitió que su equipo “necesita ponerse a la altura de partidos como este” y valoró la oportunidad de medirse a una selección del nivel de Colombia. Su grupo, liderado por Jonathan David (Juventus), Talon Buchanan (Villarreal) y Derek Cornelius (Rangers), aún busca equilibrio, aunque ha mostrado progresos en su preparación hacia el Mundial que coorganizará en 2026 junto a Estados Unidos y México.

Pese a la derrota del viernes, Marsch se mostró optimista. “Será un partido difícil, no sé si ganaremos, pero vamos a jugar bien”, dijo a TSN. Canadá, que ya aseguró su presencia mundialista por ser anfitrión, ha sumado dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cuatro compromisos. Además de David, contará con Tani Oluwaseyi y Richie Laryea, aunque tendrá bajas sensibles como las de Alistair Johnston, Moise Bombito y Sam Adejugbe.

Hora y dónde ver Colombia vs. Canadá

Fecha: 14 de octubre de 2025

Hora: 7:00 p.m., hora en Colombia

Estadio: Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey

Transmisión: Gol Caracol, Ditu y RCN

Será la cuarta vez que ambas selecciones se enfrenten. Colombia domina el historial con triunfos en 1988 y 2014, pero los canadienses conservan el recuerdo de su histórica victoria 2-0 en la final de la Copa Oro del 2000. Más allá de la estadística, el encuentro de este martes será una prueba de madurez para dos equipos que comparten un mismo objetivo: llegar al 2026 con una identidad definida.

Para Colombia, el reto es sostener el nivel y confirmar que su crecimiento no es pasajero. En tiempos en que la ilusión se mezcla con la exigencia, el equipo de Lorenzo busca seguir convenciendo, partido a partido.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador