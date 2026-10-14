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Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League tras la segunda fecha: resultados

La segunda fecha de la Champions League dejó 78 anotaciones, nueve equipos con puntaje perfecto y resultados que movieron la clasificación.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
La segunda fecha de la Champions League dejó 78 anotaciones, nueve equipos con puntaje perfecto y resultados que movieron la clasificación.
La segunda fecha de la Champions League dejó 78 anotaciones, nueve equipos con puntaje perfecto y resultados que movieron la clasificación.
Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

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La Champions League completó su segunda jornada con una colección de goleadas, remontadas y sorpresas que dejó la lucha por la clasificación cada vez más interesante. Entre el martes y el miércoles se marcaron 78 goles, para un promedio de 4,3 por partido, en una fecha que tuvo como protagonistas al París Saint-Germain, el Real Madrid, el Barcelona, Liverpool y Aston Villa.

El PSG consiguió uno de los resultados más destacados al derrotar 4-2 al Manchester City en Inglaterra. Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Vitinha y Maghnes Akliouche anotaron para el conjunto francés, mientras que Erling Haaland marcó los dos tantos del equipo dirigido por Pep Guardiola.

El Real Madrid también celebró una victoria de alto impacto. Cuando parecía que la Roma tenía el partido controlado con una ventaja de 3-1, el conjunto español reaccionó en los últimos minutos. Carlos Espí y Endrick igualaron el marcador y Antonio Rüdiger completó la remontada al minuto 90 para sellar el 4-3 definitivo.

El Barcelona, por su parte, venció 4-2 al Galatasaray, mientras que Liverpool y Aston Villa firmaron contundentes triunfos por 6-3 ante el LASK y 6-0 frente al Fenerbahçe, respectivamente. El Arsenal también se impuso con autoridad al derrotar 3-0 al Lille.

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Nueve equipos ganaron sus dos primeros partidos

Después de dos fechas, nueve clubes tienen seis puntos de seis posibles: PSG, Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting de Lisboa, Arsenal, Real Madrid y Betis.

El conjunto parisino ocupa la primera posición por su diferencia de gol, con diez tantos a favor y tres en contra. Barcelona y Aston Villa lo siguen con nueve anotaciones a favor y dos recibidas cada uno. Stuttgart y Liverpool completan los cinco primeros lugares.

Entre los resultados destacados también apareció el triunfo 1-0 del Bodø/Glimt sobre el Borussia Dortmund, mientras que el Betis remontó para superar 3-2 al Oporto. El Bayern de Múnich empató 3-3 con el Viking y el Inter de Milán perdió 4-3 frente al Brujas, en otro de los encuentros con más anotaciones.

La jornada dejó, además, un panorama complicado para varios clubes tradicionales. Inter, Oporto y Nápoles continúan sin puntos después de dos partidos, al igual que otros equipos que ocupan los últimos puestos de la clasificación.

En el formato de liga, los ocho primeros avanzarán directamente a los octavos de final. Los clubes que terminen entre las posiciones nueve y 24 disputarán una ronda de clasificación, mientras que los ubicados entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.

Resultados y goleadores de la segunda jornada de la Liga de Campeones:

Partidos del miércoles

PartidoResultado y goleadores
LASK vs. Liverpool3-6. LASK: Ljubicic (63′), Flecker (74′, 77′). Liverpool: Araujo (22′), Barcola (24′, 37′, 66′), Frimpong (51′), Koumas (72′).
Feyenoord vs. Como3-2. Feyenoord: Zechiël (20′), Hadj-Moussa (52′), Robert Sánchez (81′, autogol). Como: Diao (18′), Douvikas (90+3′).
Slovan Bratislava vs. Stuttgart0-3. Stuttgart: Undav (29′), Cruz (65′, autogol), Demirovic (90′).
Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund1-0. Bodø/Glimt: Sjøvold (52′).
Roma vs. Real Madrid3-4. Roma: De Roon (20′), Malen (51′, 57′). Real Madrid: Mbappé (25′), Espí (83′), Endrick (85′), Rüdiger (90′).
Betis vs. Oporto3-2. Betis: Abde Ezzalzouli (47′), Cucho Hernández (74′), Isco (84′, penalti). Oporto: Veiga (54′), Samu Omorodion (61′).
Manchester City vs. PSG2-4. City: Haaland (53′, 75′). PSG: Doué (13′), Dembélé (15′), Vitinha (32′), Akliouche (62′).
Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas3-1. Shakhtar: Pedrinho (34′, penalti), Brignoli (80′, autogol), Mendoza (86′). AEK: Majer (28′).
Aston Villa vs. Fenerbahçe6-0. Aston Villa: Manzambi (12′), Jackson (31′, 39′), Barkley (68′, penalti; 72′), Abraham (90′).

Partidos del martes

PartidoResultado y goleadores
Lens vs. Sporting de Lisboa0-2. Sporting: Luis Suárez (22′), Doumbia (74′).
Sabah FK vs. Slavia Praga2-0. Sabah: Parris (49′), Mickels (88′).
Arsenal vs. Lille3-0. Arsenal: Timber (64′), Eze (67′), Saka (71′).
Viking vs. Bayern de Múnich3-3. Viking: Stensness (2′), Christiansen (38′), Haugen (90′). Bayern: Kane (54′, penalti; 60′), Díaz (71′).
RB Leipzig vs. PSV Eindhoven1-0. Leipzig: Gruda (75′).
Galatasaray vs. Barcelona1-4. Galatasaray: Batrakov (28′). Barcelona: Cancelo (43′), López (50′), Gordon (53′), Adeyemi (65′).
Atlético de Madrid vs. Manchester United2-0. Atlético: Barrios (1′), Lookman (79′).
Inter de Milán vs. Brujas3-4. Inter: Martínez (44′, 81′), Bonny (90+3′). Brujas: Tresoldi (30′, penalti; 63′, 74′), Vermant (87′).
Villarreal vs. Nápoles3-1. Villarreal: Mikautadze (23′), Mouriño (26′), Oluwaseyi (86′). Nápoles:
Rrahmani (8′).

Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League 2026

Tabla de posiciones Champions League

Tabla de posiciones de la Champions League

Pos. Equipo PJ DIF PTS
1PSG2+76
2Barcelona2+76
3Aston Villa2+76
4Stuttgart2+56
5Liverpool2+46
6Sporting de Lisboa2+46
7Arsenal2+46
8Real Madrid2+26
9Betis2+26
10Bayern de Múnich2+54
11Shakhtar Donetsk2+24
12Como2+23
13Manchester United2+23
14Villarreal2+13
15Atlético de Madrid2+13
16Brujas203
17Manchester City203
18Borussia Dortmund203
19Lens2-13
20AEK Atenas2-13
21RB Leipzig2-23
22Sabah FK2-23
23Feyenoord2-33
24Bodø/Glimt2-43
25Roma2-11
26PSV Eindhoven2-11
27Viking2-21
28Fenerbahçe2-61
29Inter de Milán2-20
30Oporto2-30
31Slavia Praga2-30
32Nápoles2-30
33LASK2-40
34Lille2-40
35Galatasaray2-50
36Slovan Bratislava2-80
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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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