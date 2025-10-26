Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Mundial

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras la novena jornada

Arsenal aprovechó los tropiezos de sus rivales y se afianzó como único líder tras una fecha con varias sorpresas.

Juan Carlos Becerra
26 de octubre de 2025 - 09:31 p. m.
Foto: EFE - ANDY RAIN
La novena fecha de la Premier League finalizó y Arsenal reforzó su liderato en el campeonato, mientras que Manchester City perdió terreno. Liverpool profundizó su crisis y llegó a cuarta derrota en línea por liga.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta se impuso por la mínima ante Crystal Palace (1-0) en el Emirates, en un duelo tenso que resolvió Eberechi Eze con una acrobática definición frente a su exequipo. El triunfo dejó a los Gunners con 22 puntos en la cima, reafirmando su gran momento en un año donde el objetivo es claro: romper la sequía de títulos en la Premier.

Detrás, la sorpresa de la temporada tiene acento sureño. Bournemouth, con una campaña sobresaliente, se mantiene como escolta tras vencer 2-0 a Nottingham Forest con goles de Marcus Tavernier y Eli Junior Kroupi. El equipo de la costa suma 18 puntos de 27 posibles y se ha ganado un lugar entre los animadores inesperados del torneo.

Tottenham también cerró la fecha con una actuación sólida. Los Spurs vencieron 0-3 al Everton como visitantes, con doblete del neerlandés Micky van de Ven, y se ubican terceros con 17 puntos. Para el Everton, la caída fue dolorosa: significó su primera derrota en el nuevo Hill Dickinson Stadium. Sunderland, otro de los equipos revelación, también sigue firme en el grupo de arriba (4º con 17 unidades) tras su victoria ante el Chelsea en Stamford Bridge.

En cambio, Manchester City sufrió un tropiezo inesperado. El equipo de Pep Guardiola perdió 1-0 en su visita al Aston Villa y cayó del segundo al quinto puesto, quedando a seis puntos del líder. El tanto de Matty Cash, tras un tiro de esquina de Emiliano Buendía, frenó una racha invicta de nueve partidos del conjunto citizen. Erling Haaland tuvo escasas opciones y su tanto sobre el final fue anulado por fuera de juego. “No fuimos lo suficientemente agresivos, pero aprenderemos de esto”, admitió Guardiola.

Liverpool atraviesa el extremo opuesto del espectro. El vigente campeón cayó 3-2 ante Brentford y sumó su cuarta derrota consecutiva, un golpe duro para un equipo que había iniciado la campaña con cinco victorias seguidas. Ahora comparte la octava posición con Aston Villa, ambos con 15 puntos, y deberá reaccionar pronto si no quiere perder el tren de los primeros puestos.

En la parte baja de la tabla, Wolverhampton, de Jhon Arias, sigue hundido. El conjunto lobo encajó su séptima derrota en nueve fechas (3-2 ante Burnley) y continúa sin conocer la victoria, con apenas dos puntos. Burnley, en cambio, respira y asciende al puesto 16.

Tabla de posiciones de la Premier League

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

