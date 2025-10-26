¡Final caliente! Reviva la tangana entre Real Madrid y Barcelona: video

El delantero brasileño #07 del Real Madrid Vinicius Junior (izq.) discute con el delantero brasileño #11 del Barcelona Raphinha (centro) y el delantero español #10 del Barcelona Lamine Yamal (der.) al final del partido de fútbol de la liga española entre el Real Madrid CF y el FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid el 26 de octubre de 2025. Foto: AFP - OSCAR DEL POZO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Real Madrid venció 2-1 al Barcelona en un clásico de alta tensión que tuvo de todo: goles anulados, un penalti atajado y un cierre caliente con empujones y discusiones entre jugadores y cuerpos técnicos.

Mbappé abrió el marcador tras asistencia de Bellingham, Fermín igualó y el propio inglés puso el 2-1 antes del descanso. En la segunda mitad, Szczęsny detuvo un penalti al francés y el Madrid resistió con oficio ante un Barça que terminó frustrado.

Así fue la tangana entre Real Madrid y Barcelona

El clásico terminó con tanganas. Una, tras la expulsión de Pedri en el minuto 100, que encendió los ánimos en la zona técnica y dejó incluso a futbolistas lesionados involucrados.

Y otra, apenas segundos después del pitazo final. Dani Carvajal se dirigió a Lamine Yamal haciéndole un gesto de que “habla mucho”, mientras Vinícius tuvo que ser sujetado por parte del cuerpo técnico del Madrid tras un fuerte intercambio verbal con el joven culé camino al vestuario.

“Lamine no ha dicho que el Madrid roba”

Al finalizar el encuentro, Frenkie de Jong criticó la reacción del Real Madrid y especialmente la actitud de Carvajal:

“Vi cuando el árbitro pitó el final que había jugadores del Real Madrid corriendo hacia Lamine. Fue un poco exagerado todo, pero es cosa de ellos y ellos sabrán por qué lo hicieron”, dijo el mediocampista neerlandés.

De Jong también apuntó directamente al capitán blanco: “Le puede hablar por privado si le conoce, y no hacer gestos. O llamar por teléfono.”

Además, defendió a su compañero tras la polémica de la semana: “Lamine no ha dicho que roba, directamente no. Está en la Kings League, le crean algo, y yo no le he escuchado diciendo eso. Es muy exagerado. Puedo entender que estén enfadados, pero no ha sido tan grande”.

El Santiago Bernabéu despidió el partido entre euforia y tensión. El Real Madrid se impone en el primer Clásico de la temporada y se mantiene firme en la cima de LaLiga con 27 puntos, cinco más que el Barcelona.

Además, los hinchas recordaron los duelos con mucha tensión como en la época de Pep Guardiola vs. José Mourinho.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador