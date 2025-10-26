Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

¡Final caliente! Reviva la tangana entre Real Madrid y Barcelona: video

El duelo terminó con empujones, expulsiones y cruces verbales entre jugadores de ambos equipos. Carvajal provocó a Lamine Yamal, mientras que Vinícius tuvo que ser sujetado.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
26 de octubre de 2025 - 06:43 p. m.
El delantero brasileño #07 del Real Madrid Vinicius Junior (izq.) discute con el delantero brasileño #11 del Barcelona Raphinha (centro) y el delantero español #10 del Barcelona Lamine Yamal (der.) al final del partido de fútbol de la liga española entre el Real Madrid CF y el FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid el 26 de octubre de 2025.
El delantero brasileño #07 del Real Madrid Vinicius Junior (izq.) discute con el delantero brasileño #11 del Barcelona Raphinha (centro) y el delantero español #10 del Barcelona Lamine Yamal (der.) al final del partido de fútbol de la liga española entre el Real Madrid CF y el FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid el 26 de octubre de 2025.
Foto: AFP - OSCAR DEL POZO
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Real Madrid venció 2-1 al Barcelona en un clásico de alta tensión que tuvo de todo: goles anulados, un penalti atajado y un cierre caliente con empujones y discusiones entre jugadores y cuerpos técnicos.

Mbappé abrió el marcador tras asistencia de Bellingham, Fermín igualó y el propio inglés puso el 2-1 antes del descanso. En la segunda mitad, Szczęsny detuvo un penalti al francés y el Madrid resistió con oficio ante un Barça que terminó frustrado.

Vínculos relacionados

Unión Magdalena descendió: cayó contra Once Caldas y volverá a la B en 2026
En imágenes: así fue el agónico triunfo de Millonarios sobre Santa Fe en el clásico
Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025 tras la victoria de Millonarios
Video Thumbnail

Así fue la tangana entre Real Madrid y Barcelona

El clásico terminó con tanganas. Una, tras la expulsión de Pedri en el minuto 100, que encendió los ánimos en la zona técnica y dejó incluso a futbolistas lesionados involucrados.

Y otra, apenas segundos después del pitazo final. Dani Carvajal se dirigió a Lamine Yamal haciéndole un gesto de que “habla mucho”, mientras Vinícius tuvo que ser sujetado por parte del cuerpo técnico del Madrid tras un fuerte intercambio verbal con el joven culé camino al vestuario.

“Lamine no ha dicho que el Madrid roba”

Al finalizar el encuentro, Frenkie de Jong criticó la reacción del Real Madrid y especialmente la actitud de Carvajal:

“Vi cuando el árbitro pitó el final que había jugadores del Real Madrid corriendo hacia Lamine. Fue un poco exagerado todo, pero es cosa de ellos y ellos sabrán por qué lo hicieron”, dijo el mediocampista neerlandés.

De Jong también apuntó directamente al capitán blanco: “Le puede hablar por privado si le conoce, y no hacer gestos. O llamar por teléfono.”

Además, defendió a su compañero tras la polémica de la semana: “Lamine no ha dicho que roba, directamente no. Está en la Kings League, le crean algo, y yo no le he escuchado diciendo eso. Es muy exagerado. Puedo entender que estén enfadados, pero no ha sido tan grande”.

El Santiago Bernabéu despidió el partido entre euforia y tensión. El Real Madrid se impone en el primer Clásico de la temporada y se mantiene firme en la cima de LaLiga con 27 puntos, cinco más que el Barcelona.

Además, los hinchas recordaron los duelos con mucha tensión como en la época de Pep Guardiola vs. José Mourinho.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

real madrid - barcelona

real vs barcelona

real madrid barcelona

real madrid

barcelona

fc barcelona

santiago bernabeu

laliga

clasico

el clasico

el clásico

clásico

real madrid hoy

real madrid vs

real madrid vs. barcelona

partido real madrid vs barcelona

a que hora juega el barcelona

a qué hora juega el real madrid

barca vs madrid

barcelona real madrid

alineaciones de real madrid contra fc barcelona

donde ver real madrid vs barcelona

real madrid vs barcelona donde ver

madrid vs barcelona

clasico español

madrid vs

real madrid club de fútbol

real madrid vs barcelona hoy

barcelona vs. real madrid

donde ver el clasico real madrid vs barcelona

real vs

partido del real madrid

partido barcelona

barcelona vs real

a que hora juega el real madrid

partido real madrid

clasico real madrid vs barcelona 2025

por donde ver real madrid vs barcelona

barca madrid

barcelona vs madrid

clasico madrid barcelona

cuándo juega el real madrid

fcb

madrid

hora colombia

tangana

tangana real madrid

tangana clasico

tangana barcelona

lamine yamal

mbappé

dani carvajal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.