¡Golazo de Mbappé! Real Madrid se pone arriba en el clásico contra Barcelona

Siga en directo todas las emociones del clásico desde el Santiago Bernabéu: alineaciones, goles, polémicas y el pulso por el liderato de LaLiga.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
26 de octubre de 2025 - 03:54 p. m.
El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra tras marcar su primer gol durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 26 de octubre de 2025.
El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra tras marcar su primer gol durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 26 de octubre de 2025.
Foto: AFP - JAVIER SORIANO
Siga el minuto a minuto del Real Madrid vs. Barcelona

Hace 5 horas

Se salva Barcelona

33′ ⏱️ | ⚪⚪ RMD 1 vs. FCB 0 🔵🔴

Szczęsny vuelve a salvar a Barcelona tras un buen remate de Vinícius Júnior, quien le recibió a Mbappé. La defensa de Barcelona se rompe con la velocidad del francés.

Hace 5 horas

Real Madrid quiere más

28′ ⏱️ | ⚪⚪ RMD 1 vs. FCB 0 🔵🔴

Szczęsny salva a Barcelona tras una buena llegada de Real Madrid. Ambos equipos juegan con mucha garra, pero Madrid es quien tiene contra las cuerdas al Barça.

Actualización claveHace 5 horas

¡Golazo de Mbappé!

21′ ⏱️ | ⚪⚪ RMD 1 vs. FCB 0 🔵🔴

¡ON FIRE! Mbappé, imparable: el francés le marcó una buena diagonal a Bellingham y definió con precisión para marcar el primero para el Madrid. 11 goles en LALIGA y 16 en la temporada para Mbappé.

Actualización claveHace 5 horas

Anulado por centímetros

15′ ⏱️ | ⚪⚪ RMD 0 vs. FCB 0 🔵🔴

Milimétrico fuera de juego de Mbappé.

Actualización claveHace 5 horas

Gol anulado

14′ ⏱️ | ⚪⚪ RMD 0 vs. FCB 0 🔵🔴

¡Todo sigue igual! El árbitro invalidó el tanto del Madrid por fuera de lugar de Mbappé.

Actualización claveHace 5 horas

¡Golazo de Real Madrid!

12′ ⏱️ | ⚪⚪ RMD 1 vs. FCB 0 🔵🔴

¡Mbappé! ¡Golazo monumental! El francés aprovechó un error en salida del Barcelona y, sin dudar, remató desde antes de la media luna para clavarla al fondo del arco. Primer disparo del partido y undécimo gol de Kylian en LaLiga.

Actualización claveHace 5 horas

Penalti anulado

4′ ⏱️ | ⚪⚪ RMD 0 vs. FCB 0 🔵🔴

Penalti anulado. Luego de la revisión del VAR, el árbitro no sancionó pena máxima. Lamine Yamal no derribó a Vinicíus: el español plantó el pie y el brasileño, que iba a rematar, se encontró con la pierna del jugador de Barcelona.

Actualización claveHace 5 horas

Penalti para Real Madrid

2′ ⏱️ | ⚪⚪ RMD 0 vs. FCB 0 🔵🔴

Real Madrid contragolpeó con Vinícius Júnior, quien fue derribado en el área por Lamine Yamal. Penalti para Real Madrid.

Actualización claveHace 5 horas

¡Arranca el partido!

0′ ⏱️ | ⚪⚪ RMD 0 vs. FCB 0 🔵🔴

¡Rueda la pelota!

Actualización claveHace 5 horas

¡Impresionante recibimiento!

¡Los equipos salen a la cancha! La afición madridista recibe a los equipos con un impresionante marco en el Bernabéu.

Hace 6 horas

¡A la cancha!

Los jugadores de ambos equipos salen al campo del Santiago Bernabéu para el calentamiento previo al intenso duelo.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Barcelona

Actualización claveHace 6 horas

EL XI del Madrid

Actualización claveHace 5 horas

¡Bienvenidos!

¡Bienvenidos a este gran duelo! Gracias por seguir la mejor información con El Espectador.

Actualización claveHace 5 horas

¿Cómo llegan los equipos?

LaLiga regresa este fin de semana con su cita más esperada: el clásico entre Real Madrid y FC Barcelona con el liderato en juego.

Hoy, a las 10:15 a.m., el Santiago Bernabéu será escenario de un nuevo capítulo en la rivalidad más intensa del fútbol español. Los blancos llegan como líderes (24 puntos), con dos de ventaja sobre un Barça que acecha en silencio.

Ambos cumplieron en la Champions League entre semana: el equipo de Hansi Flick aplastó al Olympiakos de Mendilibar (6-1), mientras que el Madrid sufrió, pero venció a la Juventus (1-0).

Aunque la tabla favorece a los de Ancelotti, el conjunto azulgrana aterriza en la capital con la confianza de haber ganado los últimos cuatro Clásicos.

En la temporada 2024-2025, el Barça se impuso en los dos duelos de liga (0-4 y 4-3), además de conquistar la Supercopa (5-2) y la Copa del Rey (3-2 tras prórroga).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

