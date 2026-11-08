Los homenajes en los partidos de LaLiga culminaron una semana de actos en recuerdos del jugador desde su…

El partido, como todos los del fin de semana, arrancó con una ofrenda floral y un minuto de silencio en honor del delantero del Tenerife fallecido el martes tras un golpe en un partido contra el Andorra de la Segunda División.

Barcelona mantuvo el liderato este domingo tras remontar y ganar 2-1 al Atlético de Madrid con un doblete de Fermín, en la duodécima fecha del campeonato español, marcada por los homenajes a Jesús de Miguel.

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Así quedó la tabla de posiciones de LaLiga tras el triunfo de Barcelona sobre Atlético

Los homenajes en los partidos de LaLiga culminaron una semana de actos en recuerdos del jugador desde su fallecimiento hace cinco días.

Un gol de Giuliano Simeone (9′) adelantó a los rojiblancos, pero dos tantos de Fermín López (45′ y 66′) aseguraron la victoria.

Los azulgranas se irán líderes de LaLiga al parón de selecciones, con tres puntos más que el Real Madrid, segundo tras su victoria la víspera sobre el Valencia.

El técnico del Barça, Hansi Flick, consideró que la importancia de irse líderes al parón es "de 0 a 10, 10″.

El Atlético se quedó en el tercer cajón del podio a cinco puntos de los azulgranas, que pasaron del sufrimiento al dominio en el Metropolitano para llevarse la victoria.

El Atlético arrebató, de entrada, el balón al Barça, que volvió a mostrar las debilidades de una defensa adelantada.

Una galopada en solitario de Julián Álvarez desde el centro del campo, dejó al argentino solo ante el arquero Joan García que le ganó el mano a mano (6′).

La Araña se resarció poco después sirviendo una asistencia al corazón del área donde apareció Giuliano para hacer el 1-0 (9′).

La primera media hora fue un monólogo del Atlético ante un Barça desordenado y con pocas ideas, sostenido por la buena actuación del portero campeón del mundo Joan García.

Julián no encuentra el gol

Marc Pubill estrelló un balón en el larguero (6′) y Julián Álvarez soltó un tiro que tocó las piernas de Joan García, frenándose casi sobre la línea de gol (26′).

La Araña, que sigue recibiendo tanto pitos como aplausos en su casa, no tuvo su mejor noche.

"Todos hubiésemos querido que tenga la contundencia que suele tener, pero lo vamos a esperar porque porque para llegar donde queremos llegar necesitamo al mejor Julián", dijo Diego Simeone tras el partido.

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El internacional argentino no encontró la forma de superar a Joan García, que volvió a ganarle un mano a mano (54′).

Finalmente no logró brillar en la mejor ocasión para que el Metropolitano olvide definitivamente su intento de fichaje por parte del Barça.

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Los azulgranas apenas contaron con un tiro al larguero de Pedri (8′) hasta que el Atlético empezó a bajar su presión.

Al filo del descanso, Fermín aprovechó un mal rechace de Pubill en el área para batir a Jan Oblak (45′).

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"Con el gol nos hemos sentido más liberados para hacer nuestro juego y ganar", dijo Fermín a Movistar+.

Barcelona creció

El Barça volvió mejor descanso ante un Atlético que decidió dar un paso atrás y buscar ahora el peligro al contraataque.

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"En el segundo tiempo hicimos un gran trabajo. No es fácil ganar aquí", dijo Flick.

Avisó pronto Lamine Yamal con un disparo lejano que se fue ligeramente desviado (46′).

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El joven extremo azulgrana fue el gran dinamizador del juego de su equipo cada vez que lograba encontrarse con Pedri y Fermín.

El Barça recuperó el balón y ante un Atlético replegado pronto encontró el segundo tanto.

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Pedri pasó sobre Lamine que prolongó al área rojiblanca donde apareció Fermín para hacer el 2-1 (66′).

El nuevo tanto impulsó al Atlético a tratar de salir a presionar algo más apoyado en los cambios hechos por Diego Simeone, pero sin lograr encontrar el tanto del empate.

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El Atlético sufrió su segunda derrota consecutiva tras caer contra el Bayern de Múnich en Liga de Campeones.

Así quedó la tabla de posiciones en España

Club PJ Pts Dif 1. Barcelona 12 33 +35 2. Real Madrid 12 30 +21 3. Atlético Madrid 12 28 +13 4. Real Betis 12 26 +5 5. Real Sociedad 12 22 +1 6. Sevilla 12 18 -2 7. Athletic 11 16 +4 8. Villarreal 12 15 +2 9. Deportivo 12 15 +1 10. Racing de Santander 12 14 -13 11. Celta de Vigo 12 13 0 12. Alavés 12 13 -2 13. RCD Espanyol 12 12 -1 14. Rayo Vallecano 11 12 -6 15. Getafe 12 12 -10 16. Osasuna 12 12 -11 17. Levante 12 11 -5 18. Elche C. F. 12 10 -6 19. Valencia C. F. 12 9 -12 20. Málaga 12 5 -14

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