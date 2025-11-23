Así se jugarán las semifinales del Mundial Sub-17 de la FIFA: hora, TV y dónde ver en vivo

Italia, Austria, Portugal y Brasil, los semifinalistas del Mundial Sub-17. Foto: FIFA

Las semifinales del Mundial Sub-17 comenzarán este lunes 24 de noviembre con dos cruces que llegan después de unos cuartos de final intensos en Doha.

Austria venció 1-0 a Japón, Italia hizo lo propio frente a Burkina Faso, Portugal superó 2-0 a Suiza y Brasil eliminó 2-1 a Marruecos en el duelo más reñido. Con esos resultados quedaron definidos los cuatro clasificados que pelearán por un lugar en la gran final del torneo juvenil.

La primera semifinal será entre Austria e Italia, dos equipos que han mostrado solidez defensiva y resolvieron sus series por la mínima. El encuentro se disputará desde las 08:30 a.m. (hora colombiana) en el Aspire Zone – Campo 5. Más adelante, a las 11:00 a.m., Portugal y Brasil protagonizarán un duelo de estilos opuestos: la potencia física y orden del conjunto luso frente al talento ofensivo de la selección brasileña, que viene creciendo en el campeonato.

Las llaves dejan un panorama abierto y con selecciones que han mostrado caminos distintos hacia la penúltima fase. Austria sorprende con su mayor campaña histórica en la categoría, Italia mantiene su regularidad, Portugal llega como uno de los equipos más fuertes del torneo y Brasil, como es habitual, carga con la expectativa de título. El lunes, Doha será el escenario de dos partidos que definen a los finalistas del Mundial.

Los encuentros podrán verse por DirecTV Sports, RCN y Gol Caracol, que tendrán transmisión en vivo desde territorio colombiano. Además, quienes prefieran seguir los juegos por internet podrán hacerlo gratis a través de ditu, la aplicación oficial de Caracol Televisión, que habilita señal en directo y cobertura complementaria desde Catar.

Colombia no logró acceder a estas instancias del certamen: la selección fue eliminada en los 16avos de final, luego de caer frente a Francia en un duelo que sentenció prematuramente su camino. Ahora, con el torneo entrando en sus días decisivos, las semifinales reunirán a cuatro candidatos que buscan acercarse a la corona mundial juvenil.

