Dayro Moreno, goleador de la Sudamericana 2025: así quedó la tabla final de artilleros

Dayro Moreno, goleador de la Copa Sudamericana. Foto: Once Caldas

Dayro Moreno volvió a dejar su nombre en la historia del continente al consagrarse como máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025, con 10 anotaciones, un registro que alcanzó a sus 40 años, reafirmando su vigencia y su capacidad para decidir partidos. El delantero lideró el camino de Once Caldas desde la fase previa hasta los cuartos de final, instancia en la que el equipo fue eliminado por Independiente del Valle.

Con su producción, Moreno quedó a un solo tanto de igualar el récord histórico del chileno Eduardo Vargas, quien mantiene la marca de 11 goles en la edición 2011.

Dayro Mauricio Moreno se corona como máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025, demostrando que su nombre sigue escrito en letras de oro.



Un killer eterno. Un ídolo que no se cansa de romper redes. 🇨🇴🔥



Orgullo del BLANCO de Manizales 🤍 pic.twitter.com/a4yTO8MEft — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) November 23, 2025

Así quedó el top de goleadores de la Copa Sudamericana 2025

Dayro Moreno – Once Caldas – 10 goles (13 PJ) Ismael Díaz – Universidad Católica (Quito) – 6 goles (7 PJ) Júnior Paredes – Academia Puerto Cabello – 6 goles (7 PJ) Gaspar Gentile – Alianza Lima – 5 goles (10 PJ) Pablo Vegetti – Vasco da Gama – 5 goles (8 PJ) Lucas Assadi – Universidad de Chile – 5 goles (7 PJ)

Los goleadores de todas las ediciones de la Copa Sudamericana

El artillero se unió al selecto grupo de futbolistas que han alcanzado los 10 goles en una misma Sudamericana —Humberto Suazo, Braian Romero, Adrián Martínez y Agustín Álvarez— y se convirtió en el cuarto colombiano en lograr el título de goleador del torneo, después de Ricardo Ciciliano (2007), Miguel Borja (2016) y Nicolás Benedetti (2018).

El palmarés completo de artilleros del certamen, desde 2002 hasta 2025, confirma el peso histórico de argentinos, brasileños y uruguayos en esta competencia, aunque la actuación de Moreno vuelve a ubicar a Colombia entre los protagonistas del gol en Sudamérica.

2002: Rodrigo Astudillo (ARG-San Lorenzo), Gonzalo Galindo (BOL-Bolívar) y Pierre Webo (CAM-Nacional) 4 goles.

2003: Germán Carty (PER-Cienciano) 4

2004: Horacio Chiorazzo (ARG-Bolívar) 5

2005: Bruno Marioni (ARG-Pumas) 7

2006: Humberto Suazo (CHI-Colo Colo) 10

2007: Ricardo Ciciliano (COL-Millonarios) 6

2008: Alex y Nilmar (BRA-Internacional) 5

2009: Claudio Bieler (ARG-Liga de Quito) 8

2010: Rodrigo Mora (URU-Defensor Sporting) y Rafael Moura (BRA-Goiás) 8

2011: Eduardo Vargas (CHI-U de Chile) 11

2012: Jonathan Fabro (ARG/PAR-Cerro Porteño), Fábio Renato (BRA-Liga de Loja) y Carlos Núñez (URU-Liverpool) 5

2013: Enner Valencia (ECU-Emelec) 5

2014: Andrés Vilches (Huachipato) y Miller Bolaños (Emelec) 5

2015: Miller Bolaños (ECU-Emelec) 5

2016: Miguel Borja (COL-Atlético Nacional) y Cecilio Domínguez (PAR-Cerro Porteño) 6

2017: Jhon Cifuente (ECU-U Católica), Felipe Vizeu (BRA-Flamengo) y Luis Rodríguez (ARG-Tucumán) 5

2018: Nicolás Benedetti (COL-Deportivo Cali) y Pablo (BRA-Atlético Paranaense) 5

2019: Silvio Romero (ARG-Independiente) 5

2020: Braian Romero (ARG-Defensa y Justicia) 10

2021: Agustín Álvarez (URU-Peñarol) 10

2022: Bernardo Cuesta (PER-Melgar) 8

2023: Gonzalo Mastriani (URU-América Mineiro) 9

2024: Adrián Martínez (ARG-Racing Club) 10

2025: Dayro Moreno (COL-Once Caldas) 10.

