Así va el cuadro de la Copa Libertadores tras la clasificación de Racing a semis

Jugadores de Racing celebran este martes, al final de un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Racing y Vélez en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda (Argentina). Foto: EFE - Adan González

Racing se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Libertadores 2025 al vencer en casa 1-0 a Vélez Sarsfield en el duelo de equipos argentinos por la vuelta de los cuartos de final.

El marcador global fue 2-0 para la Academia, que en la ida sacó la misma ventaja. El colombiano Duván Vergara fue suplente en el equipo de Gustavo Costas.

Santiago Solari (82′) anotó el gol que sentenció la serie a favor de la Academia, que fue ampliamente superior, pero solo consiguió mover el tablero cerca del desenlace.

Vélez estuvo a milímetros de igualar la serie en el segundo tiempo con un remate de Imanol Machuca que el portero Facundo Cambeses atajó en dos tiempos, con la pelota sobre la línea de gol, pero sin llegar a pasarla por completo, en una acción que resolvió el VAR.

¿Cuáles son las otras llaves de la Copa Libertadores 2025?

Racing, que regresa a las semifinales de la Libertadores después de 28 años, se enfrentará con el ganador de la serie que se define el jueves entre el argentino Estudiantes de La Plata y el brasileño Flamengo, que se impuso por 2-1 en el primer encuentro en el Maracaná.

Este miércoles, São Paulo vs. Liga de Quito (0-2 en el global) (5:00 p.m.) y Palmeiras vs. River Plate (2-1 en el global) (7:30 p.m.), definen a los demás semifinalistas.

Así van el cuadro de la Copa Libertadores 2025

