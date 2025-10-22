Así va la renovación del antiguo Estadio Azteca, sede inaugural del Mundial 2026

A menos de un año del inicio del Mundial, las obras del ahora Estadio Banorte entran en su fase final. El icónico Coloso de Santa Úrsula se prepara para recibir cinco partidos y vivir su tercera inauguración mundialista. Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los preparativos para el Mundial de 2026 entran en etapa decisiva y el legendario Estadio Azteca —hoy renombrado como Estadio Banorte— muestra un rostro cada vez más cercano al que lucirá cuando vuelva a ser sede de la inauguración de una Copa del Mundo. A 231 días del inicio del torneo, las obras avanzan con ritmo intenso tanto en el interior como en el exterior del inmueble.

El Coloso de Santa Úrsula vive una transformación completa. Los trabajos en la fachada —considerados como la fase final del proyecto— ya son visibles, y marcan un cambio drástico en la imagen del estadio que por décadas ha sido símbolo del fútbol mexicano. Mientras tanto, en el interior continúan las labores de adecuación y modernización para cumplir con los exigentes estándares de la FIFA.

La entrega oficial del Estadio Banorte está prevista para marzo del próximo año, cuando la administración del recinto deberá ponerlo a disposición del máximo ente del fútbol mundial. Hasta entonces, se espera que el estadio pueda albergar algunos encuentros de la Liga MX como parte de sus pruebas finales antes de la gran cita. De concretarse los planes, la reinauguración oficial podría darse con un partido estelar, dependiendo del sorteo en diciembre.

En la próxima Copa del Mundo, el mítico escenario capitalino recibirá cinco partidos: tres de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y otro de octavos de final. Este último podría incluir a la selección mexicana, siempre que logre clasificar como primera de su grupo. Será además la tercera ocasión en la historia en que el Azteca —o Banorte— sea sede del partido inaugural de un Mundial.

FANKI, la empresa colombiana que participa en la renovación del antiguo Azteca

La sportstech colombiana FANKI será parte clave en la nueva etapa del Estadio Banorte. La startup, pionera en tecnología para el deporte y el entretenimiento, firmó un contrato histórico que la convierte en socia tecnológica del recinto, responsable de su digitalización completa a partir de 2026.

El acuerdo incluye soluciones de boletería digital, pagos cashless, analítica de datos, programas de lealtad e inteligencia artificial, con el objetivo de modernizar la experiencia de los aficionados y optimizar la gestión del estadio.

“Este hito marca un antes y un después para la innovación tecnológica en la región”, afirmó Tatiana Fontalvo, CEO de FANKI. Con presencia en Colombia y México, la empresa refuerza su expansión y consolida a la tecnología latinoamericana como protagonista en la transformación del deporte mundial.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador