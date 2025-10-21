Arsenal aplastó a Atlético y está invicto en Champions: vea los goles de la fecha

El equipo de Mikel Arteta goleó 4-0 al conjunto de Diego Simeone y completó su tercera victoria consecutiva en la Liga de Campeones. PSG, Inter, Manchester City y PSV también ganaron en una jornada llena de goles. Foto: EFE - NEIL HALL

Arsenal no levanta el pie del acelerador ni en Inglaterra ni en Europa. Este martes, los dirigidos por Mikel Arteta firmaron una nueva exhibición al golear 4-0 al Atlético de Madrid en Londres, por la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Fue un repaso en toda regla que confirma el gran momento de los ‘Gunners’, líderes de la Premier y ahora firmes aspirantes en la máxima cita continental.

El conjunto inglés impuso su ritmo con autoridad y terminó desbordando al equipo de Diego Simeone, que resistió una hora antes de derrumbarse en una ráfaga de goles. El brasileño Gabriel abrió el marcador a los 57 minutos y su compatriota Gabriel Martinelli amplió la ventaja poco después (64’). Apenas tres minutos más tarde, el sueco Viktor Gyokeres sentenció con un doblete fulminante (67’ y 70’) que dejó sin respuesta a un Atlético superado en todos los frentes.

Con este resultado, el Arsenal alcanza nueve puntos y mantiene su paso perfecto en la Champions, sin goles en contra y compartiendo la cima con PSG e Inter. El Atlético, en cambio, solo suma tres unidades y se complica en la tabla, situado en la parte baja y obligado a reaccionar si quiere evitar el repechaje para octavos de final.

Mientras tanto, el vigente campeón París Saint-Germain volvió a ofrecer un espectáculo de poderío ofensivo. En su visita a Bayer Leverkusen, los franceses aplastaron 2-7 en un partido sin equivalencias. El ecuatoriano Willian Pacho, Desiré Doué (doblete), Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé —recién recuperado— y Vitinha sellaron la tercera victoria consecutiva del equipo de Luis Enrique, que lidera la clasificación con puntaje perfecto.

También hubo fiesta italiana: el Inter de Milán goleó 0-4 al Union Saint-Gilloise en Bruselas y continúa su paso firme. Denzel Dumfries, Lautaro Martínez, Hakan Calhanoglu (de penal) y el joven Francesco Pio Esposito fueron los encargados de sentenciar la cómoda victoria de los ‘nerazzurri’, segundos en la general, solo por diferencia de goles con respecto al PSG.

En España, Manchester City superó sin sobresaltos al Villarreal (0-2) con goles de Erling Haaland —que ya suma 15 tantos en 11 partidos de la temporada— y Bernardo Silva. Los campeones de Europa en 2023 confirmaron su buena dinámica y estiraron a nueve su racha de partidos sin derrota entre todas las competiciones. El conjunto castellonense, en cambio, sigue sin levantar cabeza y peligra su futuro europeo.

La sorpresa de la jornada llegó desde Países Bajos, donde PSV Eindhoven vapuleó 6-2 a Nápoles. El conjunto neerlandés remontó un 0-1 adverso con goles de Ismael Saibari, Dennis Man (doblete), Ricardo Pepi, Couhaib Driouech y un autogol de Buongiorno, en un partido que evidenció las grietas del actual campeón italiano. Con el triunfo, el PSV se mete en la pelea por avanzar y hunde un poco más a un Nápoles que no termina de encontrar rumbo.

La tercera jornada de la Champions dejó espectáculo y goles por toda Europa, pero también una confirmación: el Arsenal está decidido a competir en serio por la corona continental. Su fútbol, tan sólido como vistoso, vuelve a ponerlo en el centro de la conversación, en una temporada donde ya no parece un invitado, sino un candidato.

