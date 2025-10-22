Michael Jordan volvió a la NBA con el estilo televisivo de los noventa: video

El legendario número 23 debutó como colaborador especial en el relanzamiento de “NBA on NBC”, en una noche cargada de nostalgia, música clásica y nuevas voces para la liga. Foto: afp

La NBA volvió a la pantalla de NBC después de 23 años de ausencia, y lo hizo con un golpe de nostalgia y otro de historia. El clásico tema “Roundball Rock” volvió a sonar en la apertura de la temporada 2025-26, pero la verdadera sorpresa llegó en el entretiempo del partido inaugural entre los Houston Rockets y los Oklahoma City Thunder: Michael Jordan hizo su debut como figura televisiva.

En un segmento pregrabado titulado “MJ: Insights to Excellence”, el seis veces campeón de la NBA conversó con Mike Tirico, voz principal de la cobertura de NBC. Durante poco más de tres minutos, Jordan dejó ver una faceta más relajada, alejada del mito competitivo que marcó generaciones. “No he tocado un balón en años”, confesó entre risas, antes de relatar una anécdota reciente en la que, durante la Ryder Cup, un propietario lo retó a lanzar un tiro libre frente a sus nietos. “Fue el tiro con más nervios que he tenido en años”, admitió. “Los niños habían escuchado historias sobre lo que hice hace 30 años, y las expectativas seguían ahí. Pero sí, lo metí”.

Más allá del guiño nostálgico, Jordan aprovechó el espacio para explicar por qué decidió aparecer frente a las cámaras en esta nueva etapa de su vida. “Para retribuir”, afirmó. “Tengo una obligación con el juego de baloncesto. No es algo financiero… como atletas profesionales, tenemos la obligación de pagar hacia adelante. De eso se trata todo esto”.

El anuncio de su incorporación a NBC en mayo había sacudido la industria televisiva, incluso sorprendiendo a excompañeros y colegas como Charles Barkley. Sin embargo, los detalles de su participación se mantuvieron en reserva hasta ahora. NBC confirmó que los segmentos de “MJ: Insights to Excellence” se emitirán durante toda la temporada, ofreciendo una mirada íntima del pensamiento de Jordan sobre distintos temas del baloncesto moderno. El próximo capítulo adelantó la cadena, abordará su opinión sobre el controvertido tema del load management, los descansos innecesarios que algunas estrellas toman.

El regreso de la NBA a NBC marca el inicio de un acuerdo de 11 años con la liga. La cadena y su plataforma Peacock transmitirán 100 juegos de temporada regular, además de una cobertura amplia de los playoffs, incluyendo las finales de la Conferencia Oeste este año. Los lunes serán exclusivos de Peacock, los martes habrá doble jornada entre NBC y la plataforma, y desde enero, cuando termine la NFL, debutará el formato de “Sunday Night Basketball”.

El equipo de transmisión principal estará encabezado por Mike Tirico, acompañado de Reggie Miller y Jamal Crawford, mientras que Noah Eagle y Grant Hill conformarán la segunda dupla de comentaristas. Entre los analistas destacan nombres como Austin Rivers, Derek Fisher, Brian Scalabrine y Brad Daugherty, y la cobertura desde el estudio estará a cargo de Maria Taylor y Ahmed Fareed, junto a Carmelo Anthony, Vince Carter y Tracy McGrady como panelistas.

