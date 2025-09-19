AVS vs. Benfica: hora y TV para ver a Richard Ríos y el debut de José Mourinho

Mourinho, en su presentación con el Benfica de Richard Ríos. Foto: Agencia AFP

José Mourinho debutará este sábado como nuevo entrenador del Benfica en el partido frente al AVS, un duelo que marcará el inicio de su segunda etapa en el fútbol portugués. Tras su llegada a Lisboa, el estratega luso ha trabajado a doble turno para ajustar el equipo, que viene de una dura eliminación en la fase previa de la Champions y de un irregular arranque en la liga.

La expectativa es alta, pues Mourinho asumirá el reto de darle regularidad al conjunto encarnado y de potenciar jugadores como el colombiano Richard Ríos, quien venía contando con minutos y espera mantener su titularidad. El duelo contra AVS se presenta como la oportunidad perfecta para recuperar confianza y empezar a escalar en la tabla.

El compromiso entre AVS y Benfica se disputará a las 12:00 p.m. hora de Colombia. Aunque no hay un canal oficial que transmita en el país la liga portuguesa, el partido se podrá seguir a través de las señales digitales de GolTV Latinoamérica, GOLTV Play, ESPN Brazil, Zapping y Claro TV+.

