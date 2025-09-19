Medallero del Mundial de Patinaje: así va Colombia, la campeona del mundo

Yicel Camila Giraldo (izq.) y Luz Karime Garzón, cruzando la meta. Foto: World Skate

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia cerró con autoridad la penúltima jornada del Mundial de Patinaje de Velocidad en Beidaihe, China, disputada este viernes, y reforzó el título que había asegurado en la fecha pasada.

Con nuevas victorias en pruebas de eliminación y en la vuelta al circuito, la selección confirmó por qué domina el certamen y amplió su ventaja en el medallero rumbo al cierre del campeonato.

En juvenil damas, Sarah Portela ganó los 15.000 m eliminación; en juvenil varones, Rommel Velásquez sumó plata en la misma distancia. En mayores damas, Luz Karime Garzón se llevó el oro y Yicel Camila Giraldo la plata en 15.000 m eliminación con un trabajo en equipo impecable. En mayores varones, Kevin Lenis fue campeón mundial en 15.000 m eliminación. La velocidad también habló en la vuelta al circuito: Angely Arango conquistó el oro en mayores damas y Jhon Tascón añadió otro oro en mayores varones, para completar una cosecha dorada.

Tras la sexta jornada, Colombia acumula 42 medallas: 20 oros, 15 platas y siete bronces, registro que sostiene el nuevo título mundial y ratifica el momento arrollador del equipo.

El Mundial se despide este sábado con la maratón: la última prueba será a las 8:00 p.m. (hora de Colombia) y se podrá ver por FedePatín TV.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador