Mire el golazo del “Cucho” Hernández en el triunfo de Betis contra Real Sociedad

Juan Camilo “el Cucho” Hernández fue protagonista en el arranque de la quinta fecha de LaLiga. El colombiano abrió el marcador en la victoria 3-1 del Betis frente a la Real Sociedad, disputada este viernes en Sevilla.

Apenas al minuto siete, el delantero recibió un pase de Giovani Lo Celso, encaró a su marcador con un regate corto y definió con un potente derechazo al ángulo, imposible para Álex Remiro.

Fue su segundo gol en la temporada y el primero del partido que terminó inclinando la balanza para los béticos.

Así fue el partido que Betis le ganó a Real Sociedad

El trámite del encuentro fue intenso desde los primeros minutos. Tras el tanto del colombiano, la Real Sociedad respondió rápido con un gol de Brais Méndez para el 1-1 parcial.

Ya en la segunda parte, un autogol del arquero visitante volvió a adelantar al Betis y más tarde Pablo Fornals amplió la diferencia con el 3-1 definitivo.

El equipo local mostró solidez y aprovechó los espacios generados por los cambios del rival, que movió varias piezas en busca de revertir el resultado, sin éxito.

Para el Cucho, la noche significó la confirmación de su buen momento en España.

Con dos goles en las primeras jornadas, se ha convertido en pieza clave en el ataque verdiblanco. Su capacidad para desequilibrar y su pegada comienzan a consolidarlo como uno de los referentes del equipo en este inicio de campeonato.

