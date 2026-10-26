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Harry Kane se quedó con el Balón de Oro 2026 como el mejor futbolista del mundo

Harry Kane es el nuevo ganador del Balón de Oro. El inglés recibió en Londres el galardón más importante en el fútbol, un premio que un jugador inglés no ganaba desde 2001.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
Harry Kane se quedó con el Balón de Oro 2026 como el mejor futbolista del mundo
Harry Kane gana el Balón de Oro 2026 en Londres, Inglaterra.
Foto: AFP - FRANCK FIFE

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Por primera vez en 70 años, el Balón de Oro no se entregó en Francia. Y por primera vez en 25 años, un futbolista inglés se quedó con el mayor galardón individual en el fútbol, Harry Kane. El delantero británico tuvo un año de ensueño con Bayern Múnich, ganando la Bundesliga y la Copa de Alemania. Aunque se le escapó la UEFA Champions League, quedando eliminado en semifinales contra París Saint-Germain, en números, fue la mejor temporada en su carrera.

La Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 también fue el otro talón de Aquiles para el delantero de 33 años. A pesar de haber llegado hasta las semifinales, anotando seis goles, incluido el rescate de la selección inglesa en los 16avos de final, cuando perdía 1-0 contra la República Democrática del Congo, al final el seleccionado de Los Tres Leones no pudo volver a una final mundialista después de 60 años, pues sucumbió contra Argentina 2-1.

Balón de Oro 2026: siga aquí todos los pormenores de la gala

Actualización clave 26 de octubre de 2026 – 05:51 p. m.

Harry Kane, mejor futbolista del mundo

"Ha sido un trabajo muy duro. Gracias a Michael, ‘Lucho’ y todo el equipo por este gran año", declaró el inglés luego de convertirse en el primer jugador de su país desde 2001 en ganar el Balón de Oro.

Actualización clave 26 de octubre de 2026 – 05:34 p. m.

Alexia Putellas, mejor jugadora del mundo

"Gracias a todos los que me han votado y felicidades a las demás nominadas", expresó Alexia Putellas tras recibir su cuarto Balón de Oro consecutivo.

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Actualización clave 26 de octubre de 2026 – 05:16 p. m.

Harry Kane, mejor delantero del año

"Ha sido un año increíble. Ha sido la mejor temporada en mi carrera y por eso agradezco a todos mis compañeros y entrenadores de mi equipo y mi selección.

26 de octubre de 2026 – 05:15 p. m.

Charlyn Corral, mejor delantera del año

"En México están haciendo las cosas muy bien con el fútbol femenil y representar a mi país con este premio es un orgullo", Charlyn Corral, futbolista del club Pachuca.

Actualización clave 26 de octubre de 2026 – 05:03 p. m.

París Saint-Germain, mejor club del año

Ousmane Dembélé recibe el premio al mejor club de 2026, otorgado a París Saint-Germain, bicampeón de la UEFA Champions League.

26 de octubre de 2026 – 04:51 p. m.

FC Barcelona, mejor club femenino del año

"Quiero agradecer a todos los que han estado en la historia del Barça y que han aportado a este premio", Joan Laporta, presidente de Barcelona.

26 de octubre de 2026 – 04:43 p. m.

Bukayo Saka, ganador del premio Socrates

"Muchas gracias a todos los que hicieron posible este premio. Todos aquí sabemos lo que significa ser un niño con ganas de jugar", Bukayo Saka.

Actualización clave 26 de octubre de 2026 – 04:35 p. m.

Unai Simón, mejor arquero del año

"Gracias a mis compañeros de la selección por haber vivido uno de los mejores veranos de nuestras vidas", Unai Simón, arquero campeón mundial con la selección española de fútbol.

26 de octubre de 2026 – 04:34 p. m.

Cata Coll, mejor arquera de 2026

"Es un honor compartir este premio con otro arquero español", dijo Coll tras recibir el premio a mejor arquera del año.

Actualización clave 26 de octubre de 2026 – 04:21 p. m.

Luis de la Fuente, mejor entrenador

"Gracias a la Federación Española de Fútbol y a mi familia; a los que están y a los que no están", declaró el DT campeón del mundo con España en el Mundial 2026.

26 de octubre de 2026 – 04:09 p. m.

Pere Romeu, mejor entrenador femenino

"Tomó este premio como uno colectivo", expresó el director técnico del FC Barcelona femenino.

26 de octubre de 2026 – 04:01 p. m.

Vicky López, mejor talento joven 2026

"Este reconocimiento no sería posible sin mis compañeras, el staff, mi familia y mis amigos", Vicky López.

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26 de octubre de 2026 – 03:56 p. m.

Lamine Yamal, mejor talento joven de 2026

"Es un placer ganar este premio por tercera vez consecutiva, así que agradezco a mi entrenador y mis compañeros", Lamine Yamal.

Actualización clave 26 de octubre de 2026 – 03:51 p. m.

Finalmente, comienza la ceremonia

Actualización clave 26 de octubre de 2026 – 03:23 p. m.

Se hace esperar el Balón de Oro 2026

La organización anuncia, una vez más, que el inicio de la ceremonia se retrasa 15 minutos. Ahora iniciará a las 3:45 p. m. (hora de Colombia).

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Actualización clave 26 de octubre de 2026 – 03:10 p. m.

Luis Díaz, presente en el Balón de Oro

"Harry hizo una gran temporada y en el club estamos haciendo fuerza para que él se lleve el premio esta noche", dijo Luis Díaz en la alfombra roja del Balón de Oro.

Actualización clave 26 de octubre de 2026 – 02:45 p. m.

Se retrasa el inicio de la velada

Por cuenta del alto tráfico para llegar al London Palladium, en Londres, el comienzo del Balón de Oro se pospone 30 minutos.

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Actualización clave 26 de octubre de 2026 – 02:30 p. m.

¿A qué hora es la ceremonia?

  • Fecha: lunes 26 de octubre de 2026
  • Lugar: London Palladium de Londres, Inglaterra
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Canal: Dazn
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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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Comentarios
  • jorge(gvdru)Hace 3 horas
    Un premio al mejor, jugador muy completo, felicidades Harry Kane. Colombia feliz por estar Luis Fernando y Olisse ahi en el tridente d Oro
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