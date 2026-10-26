Harry Kane gana el Balón de Oro 2026 en Londres, Inglaterra. Foto: AFP - FRANCK FIFE

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Harry Kane se quedó con el Balón de Oro 2026 como el mejor futbolista del mundo Daniel Montoya Ardila Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Por primera vez en 70 años, el Balón de Oro no se entregó en Francia. Y por primera vez en 25 años, un futbolista inglés se quedó con el mayor galardón individual en el fútbol, Harry Kane. El delantero británico tuvo un año de ensueño con Bayern Múnich, ganando la Bundesliga y la Copa de Alemania. Aunque se le escapó la UEFA Champions League, quedando eliminado en semifinales contra París Saint-Germain, en números, fue la mejor temporada en su carrera.

La Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 también fue el otro talón de Aquiles para el delantero de 33 años. A pesar de haber llegado hasta las semifinales, anotando seis goles, incluido el rescate de la selección inglesa en los 16avos de final, cuando perdía 1-0 contra la República Democrática del Congo, al final el seleccionado de Los Tres Leones no pudo volver a una final mundialista después de 60 años, pues sucumbió contra Argentina 2-1.

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Balón de Oro 2026: siga aquí todos los pormenores de la gala

"Ha sido un trabajo muy duro. Gracias a Michael, ‘Lucho’ y todo el equipo por este gran año", declaró el inglés luego de convertirse en el primer jugador de su país desde 2001 en ganar el Balón de Oro.

🏆 HARRY KANE EST LE VAINQUEUR DU BALLON D'OR HOMMES 2026 ! #ballondor pic.twitter.com/gqleioEWuF — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

"Gracias a todos los que me han votado y felicidades a las demás nominadas", expresó Alexia Putellas tras recibir su cuarto Balón de Oro consecutivo.

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🏆 Alexia Putellas est la vainqueure du Ballon d'Or femmes 2026 ! #ballondor pic.twitter.com/IUeo5XhyNU — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

"Ha sido un año increíble. Ha sido la mejor temporada en mi carrera y por eso agradezco a todos mis compañeros y entrenadores de mi equipo y mi selección.

"En México están haciendo las cosas muy bien con el fútbol femenil y representar a mi país con este premio es un orgullo", Charlyn Corral, futbolista del club Pachuca.

Ousmane Dembélé recibe el premio al mejor club de 2026, otorgado a París Saint-Germain, bicampeón de la UEFA Champions League.

🏆 Le Paris Saint-Germain est le club masculin de la saison 2025-2026 ! #ballondor pic.twitter.com/tw0UjvO0xx — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

"Quiero agradecer a todos los que han estado en la historia del Barça y que han aportado a este premio", Joan Laporta, presidente de Barcelona.

🏆 Le FC Barcelone est le club féminin de la saison 2025-2026 ! #ballondor pic.twitter.com/Hjju61CK2u — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

"Muchas gracias a todos los que hicieron posible este premio. Todos aquí sabemos lo que significa ser un niño con ganas de jugar", Bukayo Saka.

"Gracias a mis compañeros de la selección por haber vivido uno de los mejores veranos de nuestras vidas", Unai Simón, arquero campeón mundial con la selección española de fútbol.

🏆 Unai Simon est élu le gardien de la saison ! #ballondor pic.twitter.com/kbSlqesmpk — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

"Es un honor compartir este premio con otro arquero español", dijo Coll tras recibir el premio a mejor arquera del año.

🏆 Cata Coll est la gardienne de la saison ! #ballondor pic.twitter.com/cptdGTWHZh — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

"Gracias a la Federación Española de Fútbol y a mi familia; a los que están y a los que no están", declaró el DT campeón del mundo con España en el Mundial 2026.

🏆 Luis De la Fuente est l'entraîneur d'équipe masculine de l'année 2026 ! #ballondor pic.twitter.com/vfzgzNAWDo — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

"Tomó este premio como uno colectivo", expresó el director técnico del FC Barcelona femenino.

"Este reconocimiento no sería posible sin mis compañeras, el staff, mi familia y mis amigos", Vicky López.

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🏆 Vicky Lopez est la Jeune talent de la saison 2026 ! #ballondor pic.twitter.com/0bvRy17jOC — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

"Es un placer ganar este premio por tercera vez consecutiva, así que agradezco a mi entrenador y mis compañeros", Lamine Yamal.

🏆 Lamine Yamal est le Jeune talent de la saison 2026 ! #ballondor pic.twitter.com/OfaPa3BYZD — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

⚽️ #BallonDOr | La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026, a desarrollarse esta tarde, se verá gratis y en exclusiva por #DAZN en todo el continente.



🔊 Habrá cuatro opciones de audio disponibles en la plataforma: español, inglés, portugués y árabe. pic.twitter.com/2lJKZuXsDy — Puntaje Ideal (@Puntaje_Ideal) October 26, 2026

La organización anuncia, una vez más, que el inicio de la ceremonia se retrasa 15 minutos. Ahora iniciará a las 3:45 p. m. (hora de Colombia).

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"Harry hizo una gran temporada y en el club estamos haciendo fuerza para que él se lleve el premio esta noche", dijo Luis Díaz en la alfombra roja del Balón de Oro.

Por cuenta del alto tráfico para llegar al London Palladium, en Londres, el comienzo del Balón de Oro se pospone 30 minutos.

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Fecha : lunes 26 de octubre de 2026

: lunes 26 de octubre de 2026 Lugar : London Palladium de Londres, Inglaterra

: London Palladium de Londres, Inglaterra Hora : 3:00 p. m.

: 3:00 p. m. Canal: Dazn

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