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Balón de Oro 2026: las razones a favor y en contra de los grandes candidatos

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane, Rodri Hernández, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé llegan a la discusión por este prestigioso galardón con méritos distintos. Analizamos las estadísticas, los títulos y las deudas que pueden definir la elección.

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Daniel Bello
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La gala del Balón de Oro 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre de 2026.
La gala del Balón de Oro 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre.
Foto: Imagen Generada con IA

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Faltan apenas unos días para que el fútbol conozca al ganador del Balón de Oro 2026. Como ocurre cada año, la elección promete despertar discusiones sobre quién merece recibir el reconocimiento individual más prestigioso de este deporte. Esta vez, además, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá añadió un ingrediente determinante a una temporada en la que varios futbolistas acumularon méritos suficientes para aspirar al galardón.

La discusión enfrenta distintas maneras de entender la excelencia futbolística. ¿Debe imponerse quien más…

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

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