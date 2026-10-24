Balón de Oro 2026: las razones a favor y en contra de los grandes candidatos

Faltan apenas unos días para que el fútbol conozca al ganador del Balón de Oro 2026. Como ocurre cada año, la elección promete despertar discusiones sobre quién merece recibir el reconocimiento individual más prestigioso de este deporte. Esta vez, además, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá añadió un ingrediente determinante a una temporada en la que varios futbolistas acumularon méritos suficientes para aspirar al galardón.

La discusión enfrenta distintas maneras de entender la excelencia futbolística. ¿Debe imponerse quien más goles marcó, quien condujo a su equipo a conquistar los títulos más importantes o quien fue capaz de transformar el funcionamiento colectivo desde una posición menos vistosa? Las estadísticas ofrecen respuestas parciales, pero el Balón de Oro también exige valorar el contexto, la trascendencia de las actuaciones y la influencia de cada protagonista.

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Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Rodri, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé representan seis candidaturas con argumentos diferentes. Algunos brillaron por su capacidad goleadora, otros por su protagonismo en el Mundial y otros por su influencia en los éxitos de sus clubes. Estas son las razones que sostienen sus aspiraciones y los factores que podrían jugar en contra de cada uno.

Harry Kane, mucho más que un goleador

Harry Kane encontró en el Bayern Múnich, bajo la dirección de Vincent Kompany, el escenario ideal para desarrollar una de las mejores temporadas de su carrera. El delantero inglés combinó una producción goleadora extraordinaria con la conquista de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana. A ello añadió su condición de referente de Inglaterra, selección que terminó tercera en el Mundial de 2026.

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Los números respaldan esa candidatura. Kane marcó 61 goles y entregó siete asistencias en 51 partidos con el Bayern, incluidos 36 tantos en la Bundesliga, que le permitieron conquistar la Bota de Oro europea. Si se suman sus actuaciones con Inglaterra entre agosto de 2025 y julio de 2026, alcanzó 73 goles y ocho asistencias en 65 encuentros. Sin embargo, reducir su influencia a esas cifras sería desconocer su evolución como delantero, pues retrocede para asociarse, participa en la elaboración y facilita los movimientos de sus compañeros, características que ha potenciado en el gigante bávaro.

Su principal obstáculo está en la dimensión de los títulos conquistados. Aunque ganar tres trofeos nacionales representa un éxito, el Bayern parte como gran favorito en Alemania y su verdadera medida internacional continúa siendo la Champions League. Allí, pese a los 14 goles de Kane, el conjunto bávaro volvió a quedarse sin el título. Inglaterra tampoco consiguió coronarse en el Mundial.

Lionel Messi, un Mundial extraordinario a los 39 años

La candidatura de Lionel Messi encuentra su principal explicación en el Mundial de 2026. A los 39 años, cuando parecía que sus mejores actuaciones en la élite internacional pertenecían al pasado, el argentino volvió a convertirse en protagonista de una Copa del Mundo. Condujo a la albiceleste hasta la final y recibió el Balón de Plata como segundo mejor jugador del campeonato. Su rendimiento, teniendo en cuenta su edad y la exigencia del torneo, constituye uno de los argumentos más singulares de esta edición.

Messi disputó ocho partidos, marcó ocho goles y repartió cuatro asistencias, para participar directamente en doce anotaciones de Argentina. Además, alcanzó los 21 goles en sus participaciones mundialistas, una cifra que le permitió superar el antiguo registro de Miroslav Klose. Su influencia fue mucho más allá de la definición, ya que evolucionó en su rol, por lo que a pesar de perder velocidad y resistencia mejoró en otras facetas como organizar el juego, administrar los ritmos y asumir la responsabilidad en momentos decisivos. Su actuación recordó que la inteligencia para interpretar el juego puede compensar el desgaste físico propio del paso de los años.

El principal reparo está en el nivel de competencia que afronta regularmente con el Inter Miami. Aunque continúa destacándose en la MLS por su capacidad para marcar y asistir, el campeonato estadounidense no ofrece una exigencia comparable a la de las principales ligas europeas. Esto obliga a que buena parte de su candidatura descanse en lo ocurrido durante el Mundial. También pesa que Argentina no consiguió defender su título. Messi demostró que todavía puede competir entre los mejores, pero queda por determinar si un torneo excepcional resulta suficiente para superar temporadas más completas.

Kylian Mbappé, una máquina de hacer goles

Kylian Mbappé volvió a confirmar que pocos futbolistas tienen una capacidad goleadora comparable a la suya. Su velocidad, potencia y facilidad para definir lo convierten en una amenaza constante, tanto cuando dispone de espacios como cuando debe resolver dentro del área. El francés sostuvo buena parte del peso ofensivo del Real Madrid y fue el máximo goleador del Mundial, una combinación que lo mantiene entre los aspirantes al Balón de Oro. Su candidatura se apoya, principalmente, en una superioridad individual difícil de discutir.

En la Champions League 2025-2026 terminó como máximo anotador con 15 goles en apenas once encuentros, un promedio de 1,36 tantos por partido. También estableció un récord de trece anotaciones en la fase de liga del torneo. En el Mundial sumó diez goles en ocho partidos, conquistó la Bota de Oro y terminó cuarto con Francia. Esas cifras confirman que su capacidad de definición no se limita a los campeonatos domésticos, sino que también aparece en los escenarios más exigentes del fútbol internacional.

Sin embargo, su principal deuda continúa siendo transformar semejante producción individual en títulos. Desde su llegada al Real Madrid, Mbappé no ha conseguido conducir al club a conquistar la Champions League, la competición que más condiciona las valoraciones de una temporada europea. Tampoco logró llevar a Francia a una nueva final mundialista. Sus números son extraordinarios, pero frente a rivales que levantaron los trofeos más importantes surge una objeción inevitable: la de si marcar más goles no siempre significa haber sido el futbolista más determinante.

Rodri, un volante en medio de varios delanteros

Rodri Hernández representa una candidatura distinta a las de sus competidores. No necesita marcar decenas de goles ni acumular asistencias para demostrar su importancia sobre el terreno de jgo. Su influencia aparece en la organización del juego, la recuperación del balón, la ocupación de los espacios y la capacidad para controlar el ritmo de los partidos. España conquistó el Mundial de 2026 con el mediocampista como uno de sus principales referentes, y la FIFA lo distinguió con el Balón de Oro del torneo. Ese reconocimiento constituye el argumento más sólido para aspirar también al galardón de France Football.

Las estadísticas permiten dimensionar un trabajo que muchas veces pasa inadvertido. Según la Federación Española, Rodri completó 747 de los 799 pases que intentó durante el Mundial, con una efectividad cercana al 93 %. Fue el futbolista con más pases completados de la competición. A esa precisión añadió capacidad para romper líneas, recuperar la posesión y proteger a su equipo frente a los contraataques. Su presencia fue fundamental para que La Roja desarrollara un fútbol de posesión sin perder equilibrio defensivo, una combinación que explica buena parte del éxito del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

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Su punto débil está en la temporada de clubes. El Manchester City no consiguió conquistar la Premier League ni tuvo una participación especialmente destacada en la Champions, circunstancias que contrastan con los títulos obtenidos por otros candidatos. Además, las dificultades físicas que atravesó durante los últimos años afectaron su continuidad.

Lamine Yamal, la joya española

Lamine Yamal continúa construyendo una trayectoria extraordinaria para un futbolista de su edad. Su principal argumento está en la capacidad para desequilibrar partidos desde la banda derecha, donde combina velocidad y regate, una mezcla que para los amantes del fútbol vistoso siempre será apreciada. En el Barcelona asumió responsabilidades ofensivas que normalmente corresponden a futbolistas de mayor experiencia y fue protagonista de una temporada en la que el conjunto catalán volvió a conquistar la Liga española.

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De acuerdo con las estadísticas, Yamal disputó 45 partidos oficiales y marcó 24 goles durante la temporada 2025-2026. Su aportación, sin embargo, no puede medirse únicamente por las anotaciones. El uno contra uno es su principal arma: atrae rivales, supera defensores y genera ventajas que permiten a sus compañeros encontrar espacios. Su influencia se refleja tanto en las jugadas que termina como en aquellas que comienzan gracias a su capacidad para romper estructuras defensivas.

La principal objeción aparece al comparar su rendimiento en el Barcelona con lo sucedido en el Mundial. Aunque España terminó campeona, Yamal no tuvo el protagonismo individual que muchos esperaban de él, condicionado también por los problemas físicos con los que llegó al torneo. Sus cifras ofensivas estuvieron lejos de las de Messi o Mbappé y el liderazgo del equipo recayó principalmente en otros futbolistas. A ello se suma que el Barcelona sigue sin conquistar la Champions desde 2015. Su talento es indiscutible, pero el Balón de Oro exige valorar lo conseguido y no solamente lo que promete alcanzar.

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Ousmane Dembélé: el referente del campeón de Europa

Ousmane Dembélé tiene un argumento que ninguno de los otros cinco candidatos puede presentar: es el vigente ganador del Balón de Oro y el principal referente del equipo que conquistó las dos últimas ediciones de la Champions League. El París Saint-Germain de Luis Enrique confirmó su dominio continental al derrotar al Arsenal en la final de 2026 y convertirse en bicampeón europeo. En un deporte donde los grandes títulos tienen un peso considerable, representar al conjunto más exitoso del continente no es un detalle menor.

El francés volvió a aparecer en los momentos importantes. En la Champions anotó ocho goles durante la campaña y fue el encargado de igualar la final frente al Arsenal mediante un penalti en el tiempo regular, antes de que el PSG se impusiera en la definición desde los once metros. Su capacidad para intercambiar posiciones y disposición para participar en la presión son fundamentales para el funcionamiento colectivo del equipo parisino. También aportó seis goles y dos asistencias en el Mundial, cifras que demuestran en su selección también rinde.

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El problema de su candidatura está en que no consiguió mantener la continuidad y el protagonismo individual de la temporada anterior. Las lesiones limitaron su regularidad y otros compañeros también asumieron responsabilidades decisivas en el PSG. Con Francia, además, Mbappé fue la figura ofensiva más destacada.

¿Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro 2026?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre, en Londres. Será la primera vez que la gala tenga lugar en la capital británica, coincidiendo con el aniversario número 70 del premio. La entrega comenzará a las 8:00 p. m. de Inglaterra, es decir, a las 3:00 p. m. de Colombia, y reunirá a las principales figuras del fútbol mundial.

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El galardón es organizado por el Groupe Amaury, propietario de France Football y L’Équipe, en colaboración con la UEFA. Más allá del nombre que termine grabado en el trofeo, la edición de 2026 volverá a enfrentar distintas interpretaciones de la excelencia futbolística: los goles de Kane y Mbappé, la vigencia de Messi, el liderazgo de Rodri, el talento de Yamal y los títulos de Dembélé. Son argumentos que confirman que elegir al mejor futbolista del mundo nunca depende de una sola estadística.

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