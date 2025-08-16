Barcelona arrancó la temporada con victoria sobre Mallorca: hubo polémica

El defensa colombiano del Mallorca, Johan Mojica (der), disputa un balón con Lamine Yamal, delantero del Barcelona. Foto: EFE - MIQUEL A. BORRÀS

El Barcelona comenzó este sábado su objetivo de revalidar el título en la LaLiga EA Sports con un triunfo cómodo ante un Mallorca (0-3) que acabó con dos futbolistas expulsados tras los tantos de Raphinha y Ferran Torres —este cargado de polémica— y Lamine Yamal.

Los catalanes, dirigidos por el alemán Hansi Flick, no levantaron el pie del acelerador en todo el encuentro y alargaron las buenas sensaciones de la pretemporada con un fútbol muy dinámico y acompañado de grandes ocasiones de gol.

Apenas siete minutos tardó Raphinha en abrir el marcador. El brasileño se juntó con Lamine Yamal para firmar el primer gol culé de la temporada 2025/2026.

Mallorca mejoró con el paso de los minutos y tuvo opciones de empatar la contienda aprovechando los espacios que dejaba la defensa del Barcelona a sus espaldas, pero Vedat Muriqi desaprovechó las dos ocasiones al no disparar tras un centro del colombiano Johan Mojica.

A los 20 minutos de juego llegó la polémica. En una acción ofensiva del Barça, un disparo de Lamine impactó en la cabeza de Antonio Raíllo, que quedó tendido en el área, pero el árbitro no paró el juego, la acción siguió por la zona donde estaba el defensor y Ferran anotó el segundo desde fuera del área.

La afición y los futbolistas locales se mostraron incrédulos porque consideraban que el colegiado debía detener el compromiso para que Raíllo fuera atendido, lo que desembocó en una tarjeta amarilla a Manu Morlanes, que le costaría muy cara minutos más tarde cuando fue expulsado por doble amonestación.

Ya totalmente fuera del partido, el cuadro mallorquín intentó reconectarse al partido con diez jugadores, pero otra entrada de Muriqi en un balón dividido puso sus tacos a la altura de la cabeza de Joan García e hizo que los de Jagoba Arrasate terminaran el choque con nueve tras la revisión del VAR.

La segunda mitad fue mucho más tranquila que la primera, a pesar de que el dominio culé fue absoluto y pudo marcar el tercero en repetidas ocasiones, pero Leo Román se lució para evitar que la sangría fuera a más. Tras muchos intentos, Lamine firmó el 3-0 definitivo.

De esta manera, el Barça arranca sin sobresaltos la competición liguera y con la sensación de continuar en el ritmo de la pasada campaña, mientras que el Mallorca deberá afrontar el choque ante el Celta sin dos piezas fundamentales como son Morlanes y Muriqi.

