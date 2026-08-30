Barcelona cambió de objetivo y ficharía a Gabriel Jesús: ¿Qué pasará con Julián Álvarez?

El delantero brasileño es la alternativa del conjunto azulgrana ante la negativa del Atlético de Madrid a negociar por el argentino Foto: AFP - BEN STANSALL

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Barcelona habría encontrado en Gabriel Jesús la alternativa ante una operación que se volvió cada vez más complicada: la llegada de Julián Álvarez desde el Atlético de Madrid. El delantero brasileño, actualmente en el Arsenal, es el elegido por el club azulgrana después de que el conjunto rojiblanco se mantuviera firme en su negativa a negociar al argentino con uno de sus principales rivales.

Con 29 años, Gabriel Jesús se prepara para cambiar nuevamente de gigante europeo. Después de pasar por Palmeiras, Manchester City y Arsenal, el delantero nacido en São Paulo tendrá en Barcelona una nueva oportunidad para recuperar el protagonismo que las lesiones le fueron quitando en Londres. El acuerdo se encamina mientras, en paralelo, la situación de Julián Álvarez continúa generando tensión en Madrid.

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Gabriel Jesús, el elegido por Barcelona

La llegada del brasileño al Arsenal en 2022 representó una apuesta importante. El club inglés pagó 50 millones de euros por un delantero de 25 años que llegaba como la pieza escogida por Mikel Arteta para ocupar el espacio dejado por Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette.

Sin embargo, su etapa en Londres estuvo marcada por las lesiones. En su primera temporada sufrió problemas en la rodilla y terminó disputando 33 partidos, con 27 titularidades, además de registrar 11 goles y siete asistencias.

Los problemas físicos continuaron durante la campaña 2023/24, cuando sufrió hasta tres recaídas en la rodilla y también tuvo inconvenientes musculares. Su participación se redujo y cerró esa temporada con ocho goles y ocho asistencias.

La situación llegó a un punto crítico en la siguiente campaña. Cuando atravesaba un buen momento, con seis goles en seis partidos consecutivos, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un partido contra Manchester United. En total, las lesiones lo dejaron 319 días de baja y acumularon 80 partidos ausente.

Su regreso tampoco significó recuperar el lugar que había tenido inicialmente en el proyecto de Arteta, especialmente después de la llegada de Gyökeres. Aun así, tuvo una última gran actuación europea con dos goles contra el Inter y cerró su etapa en el Arsenal con un gol frente al Crystal Palace, ya con el equipo campeón y portando el brazalete de capitán.

El recuerdo de sus mejores años está en Manchester

Antes de llegar al Arsenal, Gabriel Jesús había mostrado su mejor versión en el Manchester City de Pep Guardiola. Allí tuvo que competir por la titularidad con Sergio Agüero y posteriormente adaptarse a un equipo que, en ocasiones, prescindía de un nueve tradicional.

El brasileño incluso aceptó actuar por las bandas y, aunque nunca terminó de convertirse en un titular indiscutible, consiguió temporadas de 21 y 23 goles, en las campañas 2018/19 y 2019/20. En esta última también aportó 11 asistencias.

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Ahora, Barcelona le ofrece una cuarta oportunidad en un gigante del fútbol europeo. Su llegada, además, responde a un escenario muy concreto: la imposibilidad de avanzar por Julián Álvarez.

Julián Álvarez, la operación que se trabó

El argentino se convirtió en el gran objetivo de Barcelona, pero el Atlético de Madrid ha sido tajante: no quiere venderlo al club catalán. Arsenal también apareció entre los equipos interesados y tendría vía libre para negociar con el conjunto madrileño, pero Álvarez no quiere regresar a Inglaterra después de su paso por el Manchester City.

La situación se ha deteriorado hasta el punto de trasladarse al campo de juego. Julián disputó únicamente el empate 2-2 frente al Villarreal y fue silbado por los hinchas del Atlético antes y durante el encuentro. Después del partido, además, fue el único jugador que no se acercó a saludar a los aficionados.

El delantero volvió a entrenarse con sus compañeros el domingo después de haberse ausentado durante tres prácticas por una “indisposición”. Mientras tanto, su postura se mantiene: quiere jugar en Barcelona.

Diego Simeone, por su parte, aseguró que el jugador atraviesa un proceso personal y sostuvo que desde el aspecto deportivo intentarán ayudarlo. Pero la relación entre las partes está desgastada y la novela sigue abierta.

Martinelli también deja el Arsenal y abre espacio

La reestructuración del ataque del Arsenal no termina con Gabriel Jesús. El club londinense acordó la salida de Gabriel Martinelli al Al Hilal de Arabia Saudita por 70 millones de euros, en una operación que todavía se encuentra en sus instancias finales.

El acuerdo contempla 70 millones de euros fijos y no incluye variables adicionales. Martinelli tiene previsto viajar el martes para realizarse los exámenes médicos y completar su incorporación al conjunto saudí, con el que firmaría un contrato por cuatro años.

La transferencia se convertirá además en la venta más cara de la historia del Arsenal. Superará la salida de Alex Oxlade-Chamberlain al Liverpool en 2017, operación que se situó entre los 35 y 40 millones de libras.

El brasileño deja Londres después de siete años y tras rechazar, a través de su entorno, la posibilidad de continuar su carrera en Turquía. El Galatasaray había presentado una propuesta de 45 millones de euros durante agosto, pero el jugador no estaba interesado en esa opción. La oferta del Al Hilal terminó cambiando el escenario.

Así, el Arsenal pierde a dos brasileños de su ataque, pero también obtiene margen para reconfigurar su delantera. Gabriel Jesús apunta a Barcelona, Martinelli se marcha a Arabia y Julián Álvarez continúa en el centro de una operación que podría volver a conectar al Arsenal con el argentino si finalmente consigue romper su vínculo con el Atlético de Madrid.

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