Clasificación general de La Vuelta a España: Tejada es octavo y Buitrago lidera la montaña

Santiago Buitrago encabeza la clasificación general de la montaña en La Vuelta a España. Foto: Agencia AFP

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La primera semana de la Vuelta a España terminó este domingo con un golpe de autoridad de Enric Mas. Un día después del retiro de Tadej Pogacar, el español no se limitó a defender la camiseta roja que había heredado: atacó en el Alto de Aitana y ganó la novena etapa, de 187,4 kilómetros, con 5:10:40. Oscar Onley fue segundo con el mismo tiempo y Primoz Roglic terminó tercero, a 12 segundos.

Harold Tejada, octavo a 33 segundos, y Santiago Buitrago, décimo a 1:41, pusieron presencia colombiana entre los diez mejores de la jornada.

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Mas cerró así la primera parte de la carrera como líder con un acumulado de 28:34:03. El top 10 de la general lo completan Primoz Roglic, segundo a 1:18; Felix Gall, tercero a 1:39; Oscar Onley, cuarto a 2:20; Richard Carapaz, quinto a 3:26; Mattias Skjelmose, sexto a 3:55; Sepp Kuss, séptimo a 4:09; Harold Tejada, octavo a 4:39; Gregor Mühlberger, noveno a 7:33, y Jakob Omrzel, décimo a 8:05.

La salida de Pogacar abrió una nueva carrera y Mas llega al primer día de descanso con una ventaja importante, pero todavía con varios aspirantes separados por pocos minutos.

Colombia, con protagonismo en varias clasificaciones

Para Colombia, Harold Tejada continúa siendo la principal carta en la clasificación general. El corredor del XDS Astana defendió su octava posición después de mantenerse con los hombres importantes durante buena parte de la ascensión a Aitana y cruzar la meta a solo 33 segundos del ganador.

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Está a 30 segundos de Kuss, séptimo, y a 44 de Skjelmose, sexto, mientras tiene casi tres minutos de margen sobre Mühlberger, noveno. Después de nueve jornadas, Tejada no solo está instalado en el top 10: sigue lo suficientemente cerca como para intentar escalar posiciones durante la segunda semana.

Santiago Buitrago, por su parte, encontró otro objetivo para ser protagonista. El bogotano se metió en la fuga, peleó los premios de montaña y terminó décimo en Aitana, a 1:41 de Mas.

Los puntos conseguidos durante el recorrido le permitieron saltar cuatro posiciones y convertirse en el nuevo líder de la clasificación de la montaña con 29 unidades, cinco más que Enric Mas, segundo con 24, y diez por encima de Andreas Leknessund, tercero con 19. Buitrago ganó tres puertos durante la jornada y ahora llevará una de las camisetas distintivas de La Vuelta.

También hay buenas noticias con Juan Felipe Rodríguez. El colombiano del EF Education-EasyPost ocupa la casilla 17 de la clasificación general, a 16:54 de Mas, y aparece sexto entre los jóvenes, a 14:34 de Oscar Onley, líder de esa clasificación.

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En la general juvenil, Onley es primero, seguido por Jakob Omrzel, Jarno Widar, Léo Bisiaux y Matthew Riccitello antes de Rodríguez, que completa por ahora el grupo de los seis mejores jóvenes de la carrera.

El balance colombiano después de nueve etapas deja a Tejada como el mejor ubicado, octavo a 4:39; Juan Felipe Rodríguez es 17°, a 16:54; Santiago Buitrago aparece 27°, a 41:12; Iván Ramiro Sosa ocupa la posición 119, a 1:39:47, y Juan Guillermo Martínez es 151°, a 1:57:44.

Colombia llega así al descanso del lunes con presencia en tres frentes: Tejada instalado entre los mejores de la general, Buitrago vestido como líder de la montaña y Rodríguez metido entre los seis mejores jóvenes de La Vuelta.

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