Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Barcelona protagonizó una espectacular remontada este domingo al derrotar 3-2 al Villarreal, por la decimotercera jornada de LaLiga de España. El conjunto dirigido por Hansi Flick llegó a estar dos goles por debajo en el marcador, pero reaccionó durante el segundo tiempo y consiguió una importante victoria en el Spotify Camp Nou.
El submarino amarillo sorprendió desde los primeros minutos y rápidamente consiguió una ventaja de dos goles. Tajon Buchanan abrió el marcador al minuto 5, tras aprovechar un error de Fermín López en la salida del Barcelona. Apenas dos minutos después, Tani Oluwaseyi recibió una asistencia de Alberto Moleiro y convirtió el segundo tanto visitante.
El panorama parecía complicarse todavía más para el cuadro culé cuando Lamine Yamal desperdició un penalti al minuto 23. La pena máxima fue sancionada tras una revisión del VAR, por una falta de Oluwaseyi sobre el propio atacante español dentro del área. El joven extremo de 19 años asumió el cobro, pero su remate golpeó el poste derecho y salió desviado.
Sin embargo, Barcelona encontró la reacción que necesitaba durante el complemento. Gerard Martín descontó al minuto 57 con un remate de cabeza, tras una jugada de tiro de esquina en corto que contó con la participación de Pedri. Cuatro minutos después, Fermín López aprovechó una asistencia de Lamine Yamal para establecer el empate 2-2.
La remontada se completó al minuto 67, cuando Pau Navarro terminó enviando el balón al fondo de su propia portería al intentar despejar un centro peligroso. El autogol significó el 3-2 definitivo para Barcelona, que llegó a 36 puntos y se mantuvo como líder de LaLiga, con tres unidades de ventaja sobre Real Madrid.
Precisamente, el Madrid, su más cercano perseguidor con 33 puntos, también tuvo que remontar el sábado para derrotar 2-1 al Celta de Vigo. Pablo Durán adelantó a los visitantes al minuto 6, pero Jude Bellingham igualó al 66 y Carlos Espí marcó el tanto de la victoria al 85. Kylian Mbappé también desperdició un penalti, que envió por encima del travesaño.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook