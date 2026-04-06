Minnesota United rompió el silencio sobre la lesión de James Rodríguez

El club presentó un comunicado a través de sus redes sociales aclarando la situación médica del ‘10′ de la selección. Foto: Minnesota United, vía Instagram

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Minnesota United salió al paso de las versiones y especulaciones en torno al estado físico de James Rodríguez, luego de que en las últimas horas creciera la incertidumbre por su condición tras una molestia reciente.

A través de un comunicado oficial, el equipo estadounidense entregó detalles sobre lo ocurrido con el volante colombiano y llamó a la calma tanto a medios como a aficionados.

En su pronunciamiento, el club explicó que el colombiano presentó “un cuadro de deshidratación que empeoró en las horas posteriores”, lo que encendió las alarmas sobre su condición.

El parte detalla que, ante esa situación, el jugador fue sometido a nuevos controles médicos: “al día siguiente, y tras una evaluación médica adicional, fue examinado”, señala el comunicado, sin profundizar en un diagnóstico más allá del episodio descrito.

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Minnesota United dejó claro que el caso está siendo monitoreado por su equipo de salud y que las revisiones no se limitaron al momento inicial. Aunque no se entregaron mayores detalles clínicos, el mensaje transmite que el futbolista está bajo observación tras lo ocurrido.

La ausencia de referencias a una lesión de mayor gravedad sugiere que el foco está en el episodio de deshidratación, más que en un problema muscular o estructural.

“Abstenerse de especular”

Uno de los apartados más contundentes del comunicado fue el dirigido a medios y público en general. El club fue enfático al solicitar: “abstenerse de especular sobre la salud de James”, en respuesta a las múltiples versiones que surgieron tras conocerse la situación.

Además, añadieron que “cualquier actualización adicional será comunicada” de manera oficial, buscando centralizar la información y evitar interpretaciones erróneas.

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A la espera de su evolución

Por ahora, el panorama de James Rodríguez queda sujeto a la evolución que tenga en los próximos días. El club no entregó plazos de regreso ni precisó si estará disponible en el corto plazo, pero sí dejó claro que continuará informando conforme avance su recuperación.

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