Barcelona vs. Olympiacos: hora y dónde ver el partido de Champions League

El cuadro culé deberá recomponer su camino en la Liga de Campeones tras la última derrota frente al PSG. Foto: EFE - Alberto Estévez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Barcelona llega a una nueva jornada de Champions con la urgencia de responder. La derrota frente a PSG (1-2) dejó heridas no solo en la tabla, sino también en la confianza de un equipo que había empezado ganando y terminó superado.

Este martes, el conjunto azulgrana recibirá al Olympiacos en España con una presión evidente: ganar o complicar el camino hacia los octavos de final. En teoría, el rival griego representa un escollo menor, pero en la práctica el Barça no está para confiarse.

El escenario no es sencillo. Pese a partir como favorito, Flick deberá lidiar con una enfermería que no se vacía y con un plantel que empieza a acusar el desgaste. La cita, además, llega en una semana decisiva: el domingo se jugará el Clásico, y el estado anímico con el que llegue el equipo puede marcar el pulso del próximo tramo de la temporada.

Un equipo con bajas

El técnico alemán enfrenta un auténtico rompecabezas. Hasta siete jugadores se pierden el partido: Ter Stegen, Joan García, Dani Olmo, Gavi, Ferran Torres, Raphinha y Lewandowski. Tres de esas bajas golpean directamente la delantera, justo donde el equipo más lo sufre.

En el arco, la ausencia de Joan García se nota más de lo previsto. El joven guardameta venía mostrando una solidez que transmitía confianza a la defensa, y aunque Szczesny ha respondido con oficio, no logra ofrecer la misma sensación de seguridad.

El mediocampo, motor del juego culé, también llega al límite. Las ausencias de Gavi y Dani Olmo han reducido las alternativas de Flick, que ha debido exprimir a Pedri y Frenkie de Jong. Ambos acumulan minutos y esfuerzos, y en el caso del canario, se teme una sobrecarga ante la falta de rotaciones. La buena noticia es la recuperación de Fermín, que aporta aire fresco en una zona cada vez más exigida.

Ataque en emergencia

La delantera, sin embargo, es el punto más frágil. Sin Lewandowski, Ferran Torres ni Raphinha, el equipo se ha quedado sin buena parte de su poder ofensivo. Lamine Yamal ha tenido que asumir un papel protagónico, acompañado por Marcus Rashford y Roony Bardhgji, en una línea que luce improvisada. Ante el Girona, incluso, Flick apostó por el canterano Toni Fernández como titular, reflejo de la escasez de recursos en ataque.

Las consecuencias están a la vista. En los últimos encuentros, el Barcelona perdió con el Sevilla (1-4) y con el PSG (1-2), y apenas pudo vencer al Girona (2-1) gracias a un gol de Ronald Araujo, que terminó jugando como delantero. El equipo gana poco y convence menos. Flick tiene por delante la difícil tarea de encontrar soluciones tácticas en medio de una tormenta de lesiones que ha puesto a prueba su capacidad de gestión.

Hora y dónde ver Barcelona vs. Olympiacos en Champions League

Fecha: 20 de octubre de 2025

Hora: 11:45 a.m., hora en Colombia

Estadio: Olímpico de Montjuic

Transmisión: ESPN y Disney+

Ambos equipos solo se han enfrentado dos veces en la historia de la Champions League, durante la fase de grupos de la edición 2017/2018. En aquella ocasión, el Barça se impuso 3-1 en el Camp Nou, con goles de Digne, Messi y un autogol de Dimitrios Nikolaou, mientras que el encuentro de vuelta en Grecia terminó sin goles. Este será, por tanto, el tercer enfrentamiento oficial entre ambos clubes en la máxima competición europea.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador