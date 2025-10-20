Lo que debe saber del inicio de la temporada NBA: favoritos, figuras y dónde ver

Con el vigente campeón Oklahoma City Thunder como gran favorito al bicampeonato, la NBA inicia una nueva temporada. Foto: EFE - ALLISON DINNER

Los Oklahoma City Thunder arrancan el martes como favoritos al bicampeonato en una temporada de la NBA de pronóstico incierto, con superestrellas insatisfechas con sus equipos, como LeBron James y Giannis Antetokounmpo, y nuevos aspirantes llamando a la puerta.

En medio de la inestabilidad, los Thunder lucen como la apuesta más sólida para repetir campeonato por primera vez desde los Golden State Warriors de 2018.

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander, máximo anotador y MVP (Jugador Más Valioso) de la pasada temporada, lidera un trío de figuras que no supera los 27 años y pretende dominar la NBA durante el resto de esta década.

Alcanzado el primer anillo, los Thunder sacaron con gusto la chequera para asegurarse los servicios de SGA, el pívot Chet Holmgren y el alero Jalen Williams hasta 2031.

Sus principales obstáculos parecen estar en la ultracompetitiva Conferencia Oeste, donde los Houston Rockets y los Denver Nuggets se movieron mejor que nadie en el mercado de fichajes.

Los Rockets dieron el gran golpe al reclutar a Kevin Durant al que, a sus 37 años, ven como el anotador implacable que les falta para los momentos calientes de playoffs.

Los Nuggets, de su lado, ampliaron con inteligencia su plantilla para que Nikola Jokic no deba ponerse la capa de héroe cada noche.

Doncic, LeBron y Wembanyama

En un siguiente escalón aparecen los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards y los Golden State Warriors de Stephen Curry, ambos sin apenas cambios.

Muchas más incógnitas rodean a Los Angeles Lakers y los Dallas Mavericks.

El equipo texano está obligado a ser competitivo para justificar el desconcertante traspaso de Luka Doncic en febrero a los Lakers.

Para ello necesitarán que su columna de veteranos llegue en buen estado a las eliminatorias, incluido el lesionado Kyrie Irving, que no reaparecerá hasta bien entrada la campaña.

Dallas, en cualquier caso, tiene asegurados los reflectores gracias al novato Cooper Flagg, un talento extraordinario de 2,06 m de altura que puede jugar como base y promete ser una de las apariciones más excitantes en la liga de los últimos años.

En Los Ángeles también tienen un choque generacional que resolver esta temporada.

Los Lakers quieren reconstruirse alrededor del nuevo liderazgo de Doncic y ese ritmo no encaja con la última ventana de oportunidad de LeBron James para pelear por su quinto anillo.

King James, que cumplirá 41 años en diciembre, arranca su campaña 23 en la NBA en una situación insólita, apartado de las canchas por una ciática y con su futuro a corto plazo en cuestión.

El alero ha hecho saber que no descarta solicitar el traspaso antes de que termine su contrato con los Lakers a final de temporada.

Todavía en el Oeste, este curso también puede ser recordado por la eclosión definitiva del francés Victor Wembanyama, el “unicornio” al que nadie se atreve a poner techo.

El pívot de los San Antonio Spurs, de 21 años, regresa a las pistas después de parar actividades en febrero por una trombosis venosa en un hombro.

En la pretemporada ya generó pánico entre sus rivales con un físico más musculoso y una altura que oficialmente subió de 2,22m a los 2,24m, aunque hay quien cree que supera esa talla.

¿El año de los Knicks?

En el Este, la carrera hacia las Finales se abrió de par en par con las lesiones en los pasados playoffs de Tyrese Haliburton y Jayson Tatum.

Los líderes de los Indiana Pacers, últimos finalistas, y los Boston Celtics, campeones en 2024, fueron víctimas de una racha de roturas del tendón de Aquiles que también dejará fuera de la campaña a Damian Lillard (Blazers) y de gran parte de ella a Dejounte Murray (Pelicans).

Los New York Knicks aspiran a ser los grandes beneficiados de la caída en desgracia de Pacers y Celtics para avanzar hasta sus primeras Finales desde 1999.

Su nuevo entrenador, Mike Brown, cuenta teóricamente con el plantel más potente de la conferencia, junto al de Cleveland Cavaliers, pero estará sometido a unas exigencias aún mayores que las que provocaron la destitución de Tom Thibodeau.

Las prisas también acechan con fuerza a los Milwaukee Bucks, presionados públicamente por su estrella, Giannis Antetokounmpo.

El astro griego, que lleva tres playoffs seguidos cayendo en primera ronda, se perfila para protagonizar la telenovela del año con numerosas franquicias intentando seducirlo, comenzando por los propios Knicks.

¿Dónde ver la NBA en Colombia?

Colombia es uno de los mercados con mayor crecimiento para la NBA: de acuerdo con el NBA Global Fan Studio, en el país hay 11 millones de aficionados, de los cuales 3 millones son considerados Core Fans, es decir, seguidores muy activos.

Para esta temporada, los partidos estarán disponibles a través de plataformas como Amazon Prime Video, que tendrá 67 juegos exclusivos entre octubre y abril, además de la cobertura de la NBA Cup, el Play-In Tournament, los Playoffs, las Finales de Conferencia y la gran Final de la NBA 2026.

Partidos destacados:

24 de octubre: Celtics vs. Knicks (6:30 p.m.) y Timberwolves vs. Lakers (9:00 p.m.).

28 de noviembre (Black Friday): Mavericks vs. Lakers (10:00 p.m.) y Bucks vs. Knicks (7:30 p.m.).

5 de diciembre: Lakers vs. Celtics (7:00 p.m.) y Mavericks vs. Oklahoma City Thunder (9:30 p.m.).

19 de febrero: Detroit Pistons vs. Knicks (7:30 p.m.) y Celtics vs. Warriors (10:00 p.m.).

9 de abril: Celtics vs. Knicks (6:30 p.m.) y Lakers vs. Warriors (9:00 p.m.).

Las transmisiones contarán con voces reconocidas en el baloncesto como Álvaro Martín, Carlos ‘Coach’ Morales, Enrique Garay, Omar ‘Coach’ Quintero, Marycarmen Lara y Charlie Cancino.

Amazon Prime Video está disponible en Colombia con una membresía mensual de COP 24.900 o anual de COP 165.600.

