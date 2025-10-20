Así fue la respuesta de Alexei Rojas a los dichos de César Torres tras el Mundial

Antes del triunfo sobre Francia, el técnico de la selección de Colombia explicó por qué el guardameta no fue titular y desató la polémica. Foto: AFP - JUAN BARRETO

La selección de Colombia Sub-20 cerró con una sonrisa su participación en el Mundial de Chile al quedarse con el tercer lugar, luego de vencer 1-0 a Francia. Sin embargo, detrás de la medalla de bronce, una polémica entre el arquero Alexéi Rojas y el técnico César Torres desató un debate que dividió opiniones dentro y fuera del entorno del equipo.

Todo comenzó antes del partido por el tercer puesto, cuando Torres fue consultado sobre la suplencia de Rojas, guardameta del Arsenal inglés. Las críticas apuntaban a que un jugador perteneciente a un club de la Premier League debía tener más protagonismo. Pero el entrenador respondió con firmeza, defendiendo su decisión de mantener como titular a Jordan García, quien —según explicó— “tiene minutos, es titular en nuestra liga”. En contraste, sostuvo que Rojas “nunca ha jugado” con el primer equipo del Arsenal y que “si revisan la foto del equipo profesional, no está”.

El comentario no pasó inadvertido. Horas después de la victoria contra Francia, el joven portero rompió el silencio desde Chile. En declaraciones a As Chile, ofreció una respuesta serena pero cargada de precisión, aclarando su situación en el club inglés. “En las últimas 24 horas han circulado unas palabras sobre las dudas si es que yo formo parte del plantel profesional del Arsenal o no”, dijo. Y explicó que no aparece en la fotografía del equipo porque “fue tomada en la semana del 16 de octubre, cuando yo estaba concentrado en Paraguay con la selección pensando en este Mundial”.

Rojas aprovechó el momento para reafirmar su vínculo con el club londinense y su compromiso profesional. “Yo ahora me devuelvo al Arsenal para estar en el primer equipo, seguir aprendiendo y compartiendo con los mejores jugadores y técnicos del mundo”, señaló. Además, recordó que el conjunto inglés “está primero en la mejor liga del mundo” y que él se considera “un miembro muy firme de ese plantel”.

A pesar del ruido mediático, el portero de raíces colombianas quiso dejar claro que su prioridad sigue siendo el país al que representa. “Quiero agradecerle a los colombianos, que nos apoyaron y yo los siento, aunque sea desde lejos. Cada vez que visto este escudo lo hago con gran orgullo y responsabilidad, sea en la tribuna, en la banca o como titular”, expresó. Sus palabras cerraron con un mensaje de compromiso y ambición: “Mi objetivo es llegar a la selección absoluta y estar en el Mundial 2026. Yo seguiré haciendo todo para ganarme esa oportunidad, con méritos, esfuerzo y trabajo”.

