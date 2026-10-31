Bayern Múnich dejó escapar la victoria ante Dortmund en una noche agridulce para Harry Kane

Antes del pitazo inicial, el estadio se rindió ante Kane, quien ingresó al terreno de juego con el Balón de Oro en sus manos. Jugadores de ambos equipos e hinchas aplaudieron al delantero inglés, que posó…

Bayern Múnich y Borussia Dortmund protagonizaron un vibrante empate 2-2 este sábado 31 de octubre en el Allianz Arena, por la octava fecha de la Bundesliga 2026-27. El encuentro estuvo enmarcado en la celebración del Balón de Oro de Harry Kane, quien vivió una jornada agridulce: aportó una asistencia, pero también desperdició un penalti.

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Antes del pitazo inicial, el estadio se rindió ante Kane, quien ingresó al terreno de juego con el Balón de Oro en sus manos. Jugadores de ambos equipos e hinchas aplaudieron al delantero inglés, que posó junto a su familia y los directivos del Bayern para celebrar el reconocimiento como mejor futbolista de la temporada pasada.

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Para este compromiso, el conjunto bávaro no pudo contar con Luis Díaz, quien sufrió una lesión muscular el pasado miércoles 21 de octubre, durante el empate 2-2 frente al Arsenal por la Champions League. El colombiano continúa su recuperación y se espera que pueda regresar a las canchas hacia finales de noviembre, aunque todavía no existe una fecha oficial.

La situación física del plantel siguió complicándose durante el clásico. Serge Gnabry tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 31, después de presentar molestias que obligaron a solicitar asistencia médica. También salió Ismael Saibari en la primera mitad y, sobre el cierre, Michael Olise manifestó problemas físicos que le impidieron completar el encuentro.

En cuanto a las emociones, Bayern abrió el marcador en el minuto 38, cuando Konrad Laimer aprovechó una mala entrega de Félix Nmecha en la mitad de la cancha. El austriaco combinó con Michael Olise y remató al arco. Gregor Kobel logró detener el primer disparo, pero Laimer aprovechó el rebote para enviar la pelota al fondo de la red.

¡¡EL BALÓN DE ORO PUEDE FALLAR!! Harry Kane quiso acomodar la pelota al ángulo y el travesaño le negó el gol en el clásico vs. Borussia Dortmund.



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El gigante bávaro incluso tuvo una oportunidad inmejorable de aumentar su ventaja en el marcador cuando el árbitro Tobias Stieler señaló el punto blanco de penalti tras una mano de Nmecha dentro del área. Harry Kane asumió la responsabilidad desde los 12 pasos pero su remate se estrelló en el travesaño.

Borussia Dortmund encontró la igualdad en el minuto 60, después de una acción ofensiva de Carney Chukwuemeka por la izquierda que terminó con Serhou Guirassy dentro del área. El delantero recibió el balón, se acomodó y sacó un potente remate al primer palo, imposible de detener para Jonas Urbig. Así, los visitantes devolvieron la emoción a un clásico que todavía tenía mucho por ofrecer.

Sin embargo, la igualdad apenas duró seis minutos. En una acción de pelota detenida, Kane apareció para asistir de cabeza a Dayot Upamecano, quien se encontraba en posición de ataque dentro del área. El defensor francés solamente tuvo que empujar el balón para establecer el 2-1 y devolverle la ventaja al vigente campeón alemán.

Dortmund no se resignó y adelantó sus líneas en busca de un nuevo empate. La insistencia tuvo recompensa en el minuto 89, cuando Konstantinos Karetsas intervino en la recuperación de un balón que terminó en los pies de Fábio Silva. El portugués convirtió el 2-2 en una acción que provocó reclamos de los jugadores bávaros por una posible infracción previa sobre Aleksandar Pavlovic.

Todavía hubo tiempo para una última oportunidad del Bayern. Lennart Karl buscó la victoria con un remate colocado que terminó estrellándose contra el palo, sellando así el reparto de puntos. Con este resultado, ambos equipos llegaron a 18 unidades, producto de cinco victorias y tres empates, aunque los bávaros conservaron el liderato gracias a su mejor diferencia de goles.

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