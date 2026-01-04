Bayern regresó a entrenamientos al ritmo de la champeta de Lucho: ¿cuándo vuelven a jugar?

Luis Díaz, en el primer entrenamiento de Bayern Múnich del 2026. Foto: Bayern Múnich, vía X

Bayern Múnich volvió este sábado 3 de enero a los entrenamientos tras el parón por las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, dando inicio a la preparación para el regreso de la Bundesliga el próximo fin de semana.

En la ciudad deportiva del club, el plantel retomó la actividad con la mira puesta en el segundo tramo de la temporada, en el que el conjunto bávaro buscará sostener su buen momento tanto a nivel local como europeo.

Uno de los focos estuvo en el regreso de Luis Díaz, quien se reincorporó a las prácticas tras sus días de descanso. El colombiano fue protagonista indirecto de un video difundido por el club, en el que se observa a los jugadores ingresando al campo de entrenamiento mientras Alphonso Davies aparece con un parlante reproduciendo La promesa, la canción que Díaz lanzó recientemente. El tema, una champeta que repasa sus orígenes y su camino hasta la élite del fútbol mundial, acompañó de forma simbólica el inicio de la jornada.

El atacante guajiro atraviesa un momento de alta visibilidad internacional y su equipo también responde en el campo: Bayern es uno de los conjuntos más en forma de Europa en esta temporada.

Con el calendario en marcha y la exigencia al alza, el segundo semestre competitivo será clave para ratificar ese rendimiento, y para Díaz representa una nueva oportunidad de consolidarse como pieza determinante en uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol europeo.

El cuadro alemán volverá a jugar este martes un amistoso, contra el Red Bull Salzburgo de Austria, pero su primer partido oficial del año será el domingo 11 de enero, contra Wolfsburg.

¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich? Hora y dónde ver su próximo partido oficial

Partido: Bayern Múnich vs. Wolfsburg.

Hora: 11:30 a.m., hora de Colombia.

Estadio: Allianz Arena.

TV: ESPN y Disney +.

