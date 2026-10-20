Bayern Múnich vs. Arsenal: hora y dónde ver en vivo el partido de Luis Díaz en Champions

El enfrentamiento reúne a dos de los equipos más competitivos del fútbol europeo. Los gunners llegan como vigentes campeones de la Premier League y subcampeones de la pasada Champions, mientras que Bayern presume de su dominio histórico…

Uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27 se disputará este miércoles en el Allianz Arena, donde el Bayern Múnich de Luis Díaz recibe al Arsenal de Inglaterra. Las credenciales y nóminas de ambos planteles anticipan un choque de alta intensidad.

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El enfrentamiento reúne a dos de los equipos más competitivos del fútbol europeo. Los gunners llegan como vigentes campeones de la Premier League y subcampeones de la pasada Champions, mientras que Bayern presume de su dominio histórico en la Bundesliga y seis títulos de la máxima competición europea.

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El conjunto londinense dirigido por Mikel Arteta atraviesa un presente positivo en Inglaterra, donde ocupa la segunda posición de la Premier League, a tres puntos del Manchester City. Viene de superar 1-0 al Nottingham Forest y cuentan con figuras como Bukayo Saka, Declan Rice y Noni Madueke, autor del gol de la última victoria.

Por su parte, Bayern Múnich llega fortalecido tras golear 6-1 al RB Leipzig, resultado que le permitió recuperar el liderato de la Bundesliga. El equipo dirigido por Vincent Kompany cuenta con un poderoso frente ofensivo encabezado por Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, además del liderazgo de Joshua Kimmich y las incorporaciones de Nathaniel Brown e Ismael Saibari.

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Precisamente, Luis Díaz será uno de los grandes protagonistas del compromiso. El extremo colombiano viene de reencontrarse con el gol de manera espectacular, al marcar un triplete y aportar una asistencia frente al Leipzig. Su velocidad, desequilibrio y capacidad de definición serán fundamentales para Bayern, especialmente ante la ausencia por sanción del francés Michael Olise.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se registró el 26 de noviembre de 2025, durante la fase de liga de la pasada Champions League. En aquella oportunidad, Arsenal se impuso 3-1 en el Emirates Stadium de Londres, con anotaciones de Jurrien Timber, Noni Madueke y Gabriel Martinelli, mientras que Lennart Karl descontó para los alemanes.

La jornada de este miércoles también tendrá otros ocho compromisos: Como recibirá al Manchester United, Lille enfrentará al Galatasaray, Aston Villa jugará contra Viking, Brujas se medirá con Lens, Inter chocará con Shakhtar Donetsk, Real Madrid recibirá al Leipzig, Betis enfrentará al Feyenoord y Sporting de Lisboa buscará imponerse al LASK de Austria.

Con este panorama, Bayern Múnich y Arsenal protagonizarán un enfrentamiento que puede marcar diferencias en la clasificación de la fase de liga. Los alemanes buscarán aprovechar su condición de locales y cobrar revancha de la última derrota, mientras que los ingleses intentarán ratificar su gran momento. Para Luis Díaz, será otra oportunidad de brillar en el escenario europeo.

Hora y dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. Arsenal en la Liga de Campeones

Fecha: Miércoles 21 de octubre

Hora: 2:00 p.m

Canal: ESPN y Disney+

Estadio: Allianz Arena (Múnich)

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