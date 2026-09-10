El equipo dirigido por Vincent Kompany recibirá al conjunto noruego en su estreno en la edición 2026-27 de la…

Bayern Múnich comienza este jueves su camino hacia una nueva conquista de la Champions League y lo hará en casa, donde buscará imponer su condición de favorito ante un Bodo/Glimt que ya demostró la temporada pasada que no le teme a los gigantes de Europa. El conjunto alemán, con Luis Díaz como una de las piezas importantes de su ataque , pondrá en marcha su objetivo de llegar nuevamente hasta las instancias decisivas del torneo.

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EN VIVO| Bayern Múnich 2-0 Bodo/Glimt: vea los goles Kane y Musiala en Champions

El equipo dirigido por Vincent Kompany recibirá al conjunto noruego en su estreno en la edición 2026-27 de la competición. Será la participación número 43 del Bayern en la Champions League, un torneo en el que la exigencia es máxima para uno de los clubes que habitualmente parte entre los candidatos al título.

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Siga acá el minuto a minuto de Bayern Múnich vs Bodo/Glimt en vivo:

60’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 2-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Apareció Harry Kane. El goleador se anticipó al centro de Michael Olise y ganó la posición para conectar de cabeza y aumentar la ventaja.

¡COMENZÓ LA TEMPORADA DE HURACANES EN LA #CHAMPIONSxESPN! Cabezazo inatajable de Harry Kane para anotar su primer gol en esta edición de la #ChampionsLeague… ¿Cuántos convertirá?



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57’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 1-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: El equipo bávaro controla el balón e insiste con la posesión con la intención de ampliar el marcador.

47’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 1-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Jamal Musiala aprovechó un balón suelto en el área y sacó un remate potente con pierna derecha y mandó el balón a la red. Bayern rompe el cero temprano en el segundo tiempo

¡MEDIA VUELTA Y ZURDAZO INATAJABLE! Jamal Musiala recibió dentro del área y sacó un sablazo para anotar el 1-0 de Bayern Munich vs. Bodo/Glimt.



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45’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Ya vuelve a rodar el balón en Alemania.

45’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Finaliza la primera parte en Múnich sin goles.

37’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Los alemanes controlan el juego sin mayores inconvenientes; sin embargo, no logran transformar ese domino en peligro en el área rival.

28’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Bayern vuelve al control del balón, pero no ha conseguido generar peligro desde los primeros minutos con el cabezazo de Lucho.

20’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: El equipo noruega trata de acomodarse en el campo y se anima con la posesiones largas. Asimismo, intenta presionar alto.

10’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: El conjunto bávaro juega en campo contrario y busca los espacios con el movimiento del balón.

04’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: El colombiano recibió un centro desde el costado y conectó de cabeza. Sin embargo, los reflejos del guardameta evitaron el primero.

01’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Inicia el juego en el Allianz Arena.

✨ 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 𝓿𝓼. FK Bodø/Glimt ✨ pic.twitter.com/giaNiKH9W8 — FC Bayern München (@FCBayern) September 10, 2026

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