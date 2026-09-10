EN VIVO| Bayern Múnich 2-0 Bodo/Glimt: vea los goles Kane y Musiala en Champions

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Bayern Múnich comienza este jueves su camino hacia una nueva conquista de la Champions League y lo hará en casa, donde buscará imponer su condición de favorito ante un Bodo/Glimt que ya demostró la temporada pasada que no le teme a los gigantes de Europa. El conjunto alemán, con Luis Díaz como una de las piezas importantes de su ataque, pondrá en marcha su objetivo de llegar nuevamente hasta las instancias decisivas del torneo.
El equipo dirigido por Vincent Kompany recibirá al conjunto noruego en su estreno en la edición 2026-27 de la competición. Será la participación número 43 del Bayern en la Champions League, un torneo en el que la exigencia es máxima para uno de los clubes que habitualmente parte entre los candidatos al título.
Siga acá el minuto a minuto de Bayern Múnich vs Bodo/Glimt en vivo:
Gol de Bayern Múnich
60’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 2-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Apareció Harry Kane. El goleador se anticipó al centro de Michael Olise y ganó la posición para conectar de cabeza y aumentar la ventaja.
¡COMENZÓ LA TEMPORADA DE HURACANES EN LA #CHAMPIONSxESPN! Cabezazo inatajable de Harry Kane para anotar su primer gol en esta edición de la #ChampionsLeague… ¿Cuántos convertirá?— SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2026
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Bayern ahora controla con la traquilidad de la ventaja
57’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 1-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: El equipo bávaro controla el balón e insiste con la posesión con la intención de ampliar el marcador.
Gol de Bayern Múnich
47’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 1-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Jamal Musiala aprovechó un balón suelto en el área y sacó un remate potente con pierna derecha y mandó el balón a la red. Bayern rompe el cero temprano en el segundo tiempo
¡MEDIA VUELTA Y ZURDAZO INATAJABLE! Jamal Musiala recibió dentro del área y sacó un sablazo para anotar el 1-0 de Bayern Munich vs. Bodo/Glimt.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2026
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Comienza el segundo tiempo
45’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Ya vuelve a rodar el balón en Alemania.
Termina el primer tiempo
45’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Finaliza la primera parte en Múnich sin goles.
Bayern no encuentra los circuitos ofensivos
37’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Los alemanes controlan el juego sin mayores inconvenientes; sin embargo, no logran transformar ese domino en peligro en el área rival.
Dominio sin peligro
28’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Bayern vuelve al control del balón, pero no ha conseguido generar peligro desde los primeros minutos con el cabezazo de Lucho.
El Bodo intenta las posesiones largas
20’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: El equipo noruega trata de acomodarse en el campo y se anima con la posesiones largas. Asimismo, intenta presionar alto.
Domino total de Bayern
10’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: El conjunto bávaro juega en campo contrario y busca los espacios con el movimiento del balón.
¡Luis Díaz tuvo el primero!
04’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: El colombiano recibió un centro desde el costado y conectó de cabeza. Sin embargo, los reflejos del guardameta evitaron el primero.
Comienza el partido
01’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Inicia el juego en el Allianz Arena.
Formación de Bayern Múnich
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