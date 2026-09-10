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EN VIVO| Bayern Múnich 2-0 Bodo/Glimt: vea los goles Kane y Musiala en Champions

El conjunto Bávaro inicia su camino en busca de la Champions League en casa contra el equipo noruego.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
10 de septiembre de 2026 – 03:27 p. m.
Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane (R) celebrates scoring the 1-4 goal from the penalty spot with his teammates during the German Cup (DFB Pokal) first round football match VfL Osnabrueck and FC Bayern Munich in Osnabrueck, western Germany on September 2, 2026. (Photo by INA FASSBENDER / AFP) / DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND QUASI-VIDEO.
Bayern Munich’s English forward #09 Harry Kane (R) celebrates scoring the 1-4 goal from the penalty spot with his teammates during the German Cup (DFB Pokal) first round football match VfL Osnabrueck and FC Bayern Munich in Osnabrueck, western Germany on September 2, 2026. (Photo by INA FASSBENDER / AFP) / DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND QUASI-VIDEO.
Foto: AFP - INA FASSBENDER

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Bayern Múnich comienza este jueves su camino hacia una nueva conquista de la Champions League y lo hará en casa, donde buscará imponer su condición de favorito ante un Bodo/Glimt que ya demostró la temporada pasada que no le teme a los gigantes de Europa. El conjunto alemán, con Luis Díaz como una de las piezas importantes de su ataque, pondrá en marcha su objetivo de llegar nuevamente hasta las instancias decisivas del torneo.

El equipo dirigido por Vincent Kompany recibirá al conjunto noruego en su estreno en la edición 2026-27 de la competición. Será la participación número 43 del Bayern en la Champions League, un torneo en el que la exigencia es máxima para uno de los clubes que habitualmente parte entre los candidatos al título.

Siga acá el minuto a minuto de Bayern Múnich vs Bodo/Glimt en vivo:

Actualización clave 10 de septiembre de 2026 – 03:25 p. m.

Gol de Bayern Múnich

60’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 2-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Apareció Harry Kane. El goleador se anticipó al centro de Michael Olise y ganó la posición para conectar de cabeza y aumentar la ventaja.

10 de septiembre de 2026 – 03:20 p. m.

Bayern ahora controla con la traquilidad de la ventaja

57’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 1-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: El equipo bávaro controla el balón e insiste con la posesión con la intención de ampliar el marcador.

10 de septiembre de 2026 – 03:18 p. m.

Gol de Bayern Múnich

47’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 1-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Jamal Musiala aprovechó un balón suelto en el área y sacó un remate potente con pierna derecha y mandó el balón a la red. Bayern rompe el cero temprano en el segundo tiempo

10 de septiembre de 2026 – 03:14 p. m.

Comienza el segundo tiempo

45’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Ya vuelve a rodar el balón en Alemania.

Actualización clave 10 de septiembre de 2026 – 02:48 p. m.

Termina el primer tiempo

45’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Finaliza la primera parte en Múnich sin goles.

10 de septiembre de 2026 – 02:41 p. m.

Bayern no encuentra los circuitos ofensivos

37’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Los alemanes controlan el juego sin mayores inconvenientes; sin embargo, no logran transformar ese domino en peligro en el área rival.

10 de septiembre de 2026 – 02:32 p. m.

Dominio sin peligro

28’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Bayern vuelve al control del balón, pero no ha conseguido generar peligro desde los primeros minutos con el cabezazo de Lucho.

10 de septiembre de 2026 – 02:24 p. m.

El Bodo intenta las posesiones largas

20’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: El equipo noruega trata de acomodarse en el campo y se anima con la posesiones largas. Asimismo, intenta presionar alto.

10 de septiembre de 2026 – 02:12 p. m.

Domino total de Bayern

10’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: El conjunto bávaro juega en campo contrario y busca los espacios con el movimiento del balón.

10 de septiembre de 2026 – 02:09 p. m.

¡Luis Díaz tuvo el primero!

04’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: El colombiano recibió un centro desde el costado y conectó de cabeza. Sin embargo, los reflejos del guardameta evitaron el primero.

10 de septiembre de 2026 – 02:00 p. m.

Comienza el partido

01’ ⏱️ BAYERN MÚNICH 🔴🔴 0-0 BODO/GLIMT 🟡🟡: Inicia el juego en el Allianz Arena.

Actualización clave 10 de septiembre de 2026 – 01:50 p. m.

Formación de Bayern Múnich

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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