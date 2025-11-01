EN VIVO: Bayern Múnich vs. Leverkusen, siga a Luis Díaz hoy en la Bundesliga 2025

El delantero colombiano #14 del Bayern Múnich, Luis Díaz, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la UEFA Champions League entre el FC Bayern Múnich y el Club Brugge en Múnich, sur de Alemania, el 22 de octubre de 2025. Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER

Después de avanzar en la Copa de Alemania a mitad de semana, Bayern Múnich se concentra ahora en un nuevo reto de Bundesliga: Bayer Leverkusen, en el duelo más atractivo de la novena fecha.

Bayern lidera el campeonato alemán con puntaje ideal: 24 de 24 posibles, producto de ocho victorias consecutivas. Su ventaja de cinco unidades sobre Leipzig le da margen, pero el Leverkusen llega en gran forma. El equipo de Kasper Hjulmand es quinto con 19 puntos y suma cuatro triunfos seguidos.

Entre las figuras del conjunto bávaro destaca el colombiano Luis Díaz, protagonista de un inicio de campaña sobresaliente. El extremo guajiro ha disputado los 14 compromisos de Bayern en todas las competencias, incluidos los ocho de liga. Se ha consolidado como una pieza esencial en el esquema de Kompany, con cifras que lo respaldan: cinco goles y cuatro asistencias en Bundesliga, además de un tanto reciente en la Copa de Alemania frente al Colonia, otro en la Supercopa alemana y otro en Champions League.

Con 1.168 minutos jugados, Díaz es el futbolista con más participación en el plantel bávaro esta temporada, incluso por encima del goleador Harry Kane (1.163’) y del francés Michael Olise (1.156’).

La intensidad no bajará para Bayern, que la próxima semana enfrentará al Paris Saint-Germain por la Champions League, otro examen exigente para la gestión física del plantel.

¡Sin Kane Ni Luis Díaz! Kompany le da descanso a sus jugadores pensando en el duelo contra PSG.

