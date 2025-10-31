León vs. América: hora y dónde ver a James Rodríguez en la Liga MX

León, en crisis y con James Rodríguez en duda para la próxima temporada, visita este sábado a América en el estadio Ciudad de los Deportes. Foto: EFE - Luis Ramírez

El equipo de James Rodríguez, León, visita este sábado a América en el estadio Ciudad de los Deportes, por la jornada 16 del torneo Apertura mexicano, con la obligación de sumar para no firmar su eliminación anticipada. Enfrente tendrá a un rival en alza, cuarto en la tabla, que pelea por la cima y se muestra casi intratable en casa.

Para el conjunto esmeralda, la situación es crítica. Con apenas 13 puntos y una diferencia de gol de –14, León ocupa la penúltima posición del campeonato, a cuatro unidades del último cupo para el play-in, esa instancia que ofrece una última oportunidad para entrar a la liguilla. Las cuentas son frías, y el margen de error, mínimo. Cualquier tropiezo podría cerrar definitivamente la puerta a la fase final.

Mientras León busca oxígeno, América respira confianza. El equipo capitalino acumula 31 puntos, solo dos menos que el líder Toluca, y ha hecho del estadio Ciudad de los Deportes una fortaleza: seis victorias y una sola derrota como local respaldan su favoritismo.

Su referente en ataque es el uruguayo Pablo Rodríguez, máximo goleador del torneo para las “Águilas”, con siete tantos en 15 apariciones, diez de ellas como titular. Frente a un León frágil en defensa, su presencia promete ser determinante.

El momento de James: entre la nostalgia y la incertidumbre

El partido también tiene un componente simbólico: podría ser uno de los últimos compromisos de James Rodríguez con la camiseta esmeralda. La prensa local ha reportado que su continuidad no está asegurada y que el club no renovaría su contrato para la próxima temporada.

El colombiano llega tras jugar 60 minutos en la derrota frente a Atlas y 40 minutos en el empate contra Pumas 1-1, en un equipo que, más allá de nombres, no logra encontrar funcionamiento. Su entrenador, Ignacio Ambriz, lo reconoció sin rodeos: “Nos faltó oficio”.

Ese resultado prolongó una racha negativa que se extiende desde el 30 de agosto, la fecha de su última victoria. Desde entonces, no ha logrado recomponer el rumbo ni en lo futbolístico ni en lo emocional.

De cara al duelo en Ciudad de los Deportes, Ambriz planea algunos ajustes. Todo apunta al retorno del central Stiven Barreiro al once inicial, un movimiento para reforzar la zaga, y la posible titularidad del panameño Ismael Díaz, ya recuperado de molestias musculares. Pero la gran novedad sería el regreso de James Rodríguez desde el arranque, una apuesta para recuperar peso en la generación de juego y

Un antecedente equilibrado

El último enfrentamiento entre ambos equipos también dejó huella para James: fue el 19 de febrero de 2025, y terminó 1-1, con gol del colombiano. Un recuerdo que, para León, suena lejano frente al presente que atraviesa.

Hora y dónde ver el juego de León vs. América en México

Fecha: sábado 1 de noviembre de 2025

Hora: 10:10 p.m., hora en Colombia

Estadio: Ciudad de los Deportes

Transmisión: Vix Premium y Win Play

