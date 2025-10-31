¡Oficial! Dimayor confirmó los horarios del Chicó vs. América y de la fecha 19 en Liga BetPlay

La Dimayor confirmó los horarios y sedes de la fecha 19 de la Liga BetPlay, luego de resolver el conflicto por el estadio del duelo entre Boyacá Chicó y América. Foto: América de Cali

Después de varios días de incertidumbre y ajustes logísticos, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) resolvió este viernes los últimos detalles pendientes para la recta final del campeonato. El organismo confirmó la programación completa de la jornada 19 de la Liga BetPlay, así como la sede definitiva del partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, encuentro que había generado dudas por la disponibilidad del estadio La Independencia.

La confirmación pone fin a un breve pero intenso tire y afloje entre clubes, autoridades locales y la organización del torneo. Finalmente, el duelo entre Chicó y América se jugará el jueves 6 de noviembre a las 6:10 de la tarde en Tunja, tal como estaba previsto inicialmente. Durante la semana se especuló con la posibilidad de un cambio de sede por supuestas dificultades logísticas y de habilitación del escenario, pero el acuerdo entre las partes permitió mantener la programación sin más retrasos.

Chicó y América jugarán primero

La Dimayor destacó que el problema de la sede era el único pendiente de la jornada anterior y que su solución era clave para poder estructurar el siguiente fin de semana competitivo. El partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, correspondiente a la fecha 18, se disputará sin modificaciones de horario, en un La Independencia que finalmente estará disponible.

Con ese punto resuelto, la Dimayor liberó el cronograma completo de la fecha 19, que se extenderá desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de noviembre. Diez partidos en tres días marcarán el cierre de la fase regular antes del corte que definirá a los ocho mejores del semestre.

Así se jugará la fecha 19

El balón comenzará a rodar el viernes 7 de noviembre, con tres compromisos que abrirán la tanda decisiva. El primero será Envigado vs. Millonarios (4:00 p. m.) en el Polideportivo Sur, un duelo sin trascendencia para dos equipos que no tienen chances de lograr avanzanr a los cuadrangulares. A segunda hora, Deportivo Pereira recibirá a Independiente Medellín (6:10 p. m.) en el Hernán Ramírez Villegas, aunque este encuentro está en duda: el cuadro matecaña podría quedar inhabilitado si no cumple con sus obligaciones salariales antes del día del partido. La jornada del viernes cerrará con el Tolima vs. Llaneros (8:20 p. m.) en el Manuel Murillo Toro, donde el conjunto Pijao intentará acercarse al grupo de líderes y disputar el punto invisible en la última jornada, mientras que Llaneros tiene la obligación de sumar para mantenerse en la pelea de los ocho.

El sábado 8 de noviembre, Fortaleza recibirá a Junior (4:10 p. m.) en el Metropolitano de Techo, un escenario que suele complicar a los barranquilleros, que aún no terminan de sellar su clasificación. Más tarde, Atlético Nacional enfrentará a Águilas Doradas (6:20 p. m.) en el Atanasio Girardot, en un clásico regional que puede ser determinante para ambos. La jornada sabatina se cerrará en Bucaramanga, donde el equipo local se medirá ante La Equidad (8:30 p. m.) en el Américo Montanini.

Finalmente, el domingo 9 de noviembre llegará la definición. Once Caldas recibirá al Deportivo Pasto (2:00 p. m.) en el Palogrande, mientras que Alianza Valledupar jugará frente a Boyacá Chicó (4:10 p. m.) en el Armando Maestre Pavajeau, en un duelo en el que el local deberá ganar para mantener la octava casilla. A las 6:20 p. m., el América de Cali volverá a escena para enfrentar a la Unión Magdalena en el Pascual Guerrero. El cierre de la jornada estará en Bogotá, con uno de los clásicos más tradicionales del país: Santa Fe vs. Deportivo Cali, programado para las 8:30 de la noche en el estadio El Campín.

