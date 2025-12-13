Bayern Múnich vs. Mainz: hora y dónde ver el partido del equipo de Luis Díaz

El líder de la Bundesliga recibe en casa al colero de la tabla de posiciones en el que será el último juego de los bávaros en 2025. Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER

Bayern Múnich, líder sólido del campeonato, recibe a un Mainz que llega desde el fondo de la tabla, en un partido que expone dos realidades opuestas dentro del mismo torneo.

El conjunto bávaro domina la liga con autoridad. 37 puntos sobre 39 posibles, producto de doce victorias y un empate, sostienen a un Bayern que no solo manda en la clasificación, sino que además transmite una sensación de control permanente sobre sus partidos.

En trece fechas no ha perdido y su regularidad ha sido una de las marcas del equipo en esta primera mitad de temporada. Además, será el último partido del Bayern en Múnich en el año, un cierre ante su gente que invita a prolongar el tono arrollador.

Del otro lado aparece Mainz urgido. Último con seis unidades, su campaña en Bundesliga ha sido cuesta arriba con apenas una victoria, tres empates y nueve derrotas lo mantienen comprometido con la permanencia. Sin embargo, su presente no se explica en una sola línea. En contraste con sus dificultades domésticas, el equipo ha mostrado otra cara en la Conference League, donde se ubica octavo con 10 puntos, a solo tres del líder, Racing de Estrasburgo.

En Bayern, el momento es diametralmente distinto. El equipo volvió al triunfo en la UEFA Champions League y quedó bien posicionado para asegurar su clasificación a octavos con anticipación. En el plano local goleó 5-0 a Stuttgart como visitante, mantuvo el invicto y reafirmó su potencia ofensiva. El técnico Vincent Kompany valoró ese proceso y dejó una señal clara de continuidad: “Hasta ahora hemos hecho bien nuestro trabajo y queremos seguir así hasta el final”, dijo, además de destacar el regreso de Alphonso Davies tras una lesión prolongada.

En lo individual, el foco vuelve a posarse sobre Harry Kane, máximo artillero del campeonato. Suma 17 goles y mantiene una regularidad que condiciona a cualquier rival. En Mainz, la referencia ofensiva pasa por Nadiem Amiri, quien ha participado directamente en casi la mitad de los goles del equipo en la liga: anotó tres de los nueve y dio una asistencia.

¿Por qué no jugará Luis Díaz?

Luis Díaz no estará disponible, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, una ausencia que obliga a Kompany a ajustar en ataque, aunque sin alterar el favoritismo general. La profundidad del plantel le permite sostener su idea incluso con bajas puntuales.

El antecedente más cercano nos lleva al 26 de abril de este año, Bayern goleó 3-0 a Mainz, con tantos de Leroy Sané, Michael Olise y Eric Dier.

Hora y dónde ver el juego de Bayern Múnich vs. Mainz

Fecha: 14 de diciembre de 2025

Hora: 11:30 a.m., hora en Colombia

Estadio: Allianz Arena

Transmisión: Disney Plus

