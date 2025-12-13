Luis Díaz, indomable en Alemania: elegido jugador del mes de noviembre en Bayern Múnich

El extremo colombiano fue elegido por la afición tras un mes determinante con goles, asistencia y actuaciones clave en Bundesliga y Champions League. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Luis Díaz atraviesa uno de los momentos más altos de su carrera en el fútbol europeo. Su adaptación en Bayern Múnich no solo ha sido rápida, sino profundamente influyente en el rendimiento del equipo, al punto de convertirse en una de las piezas más determinantes del campeón alemán durante el mes de noviembre. Goles, asistencias y un impacto constante en el juego colectivo explican por qué el colombiano volvió a ser protagonista fuera de la cancha, esta vez a través del reconocimiento directo de la afición.

El extremo fue elegido como mejor futbolista del mes de noviembre en Bayern Múnich, Díaz se quedó con el 48,8 % de los votos, una cifra contundente que lo ubicó claramente por encima de Lennert Karl (21,7 %) y Michael Olise (6,3 %), quienes completaron el podio.

Desde el club destacaron su producción concreta y su influencia en encuentros clave. En noviembre, Díaz disputó cinco partidos, cuatro por la Bundesliga y uno por la Champions League, y respondió con cuatro goles y una asistencia. Su actuación fue especialmente decisiva en el triunfo 2-1 como visitante ante el Paris Saint-Germain, un partido de alto calibre europeo en el que su presencia ofensiva resultó determinante para inclinar la balanza a favor del Bayern.

La página oficial del club no escatimó elogios al resumir su aporte: “Cinco partidos, cuatro goles, una asistencia: ¡Luis Díaz impresionó en noviembre!”, resaltando su papel central en el buen desempeño del equipo durante ese tramo de la temporada. Para la afición bávara, su nivel fue suficiente para convertirlo en el jugador más destacado del mes, un logro que adquiere mayor valor al tratarse de una votación abierta entre los hinchas del campeón histórico de Alemania.

Díaz también fue distinguido con el Gol del Mes del FC Bayern, gracias a su anotación frente a Unión Berlín, completando así un doble reconocimiento en un mismo periodo.

Más allá de los premios individuales, los números de Díaz explican por qué su nombre se ha instalado con fuerza en el día a día del Bayern. Durante noviembre participó directamente en cuatro goles, repartidos entre el torneo local y la Champions League, y mantuvo una regularidad que ha sido clave para el funcionamiento ofensivo del equipo. En lo que va de la temporada, el colombiano acumula 19 participaciones de gol (12 anotaciones y 7 asistencias) en 21 partidos, cifras que reflejan una incidencia constante en el marcador.

