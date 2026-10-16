Bayern Múnich vs. RB Leipzig: hora y dónde ver en vivo el partido de Luis Díaz

Después de cinco fechas disputadas, Bayern Múnich sorprende al ocupar la tercera posición de la Bundesliga, con 11 puntos, dos menos que Friburgo y Borussia Dortmund, primero y segundo, respectivamente. Esta situación…

Luis Díaz y Bayern Múnich encaran este sábado un compromiso en el que solo les sirve ganar para mantener viva la posibilidad de terminar la jornada como líderes de la Bundesliga 2026-2027. El gigante bávaro ha tenido un comienzo irregular y espera recuperar su mejor versión para así escalar posiciones en la tabla de posiciones.

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Después de cinco fechas disputadas, Bayern Múnich sorprende al ocupar la tercera posición de la Bundesliga, con 11 puntos, dos menos que Friburgo y Borussia Dortmund, primero y segundo, respectivamente. Esta situación incomoda a los dirigidos por Vincent Kompany, conscientes de que la exigencia del máximo campeón del fútbol alemán siempre es pelear por el título.

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El conjunto bávaro ha conseguido victorias frente a Stuttgart, Elversberg y Unión Berlín, pero los empates con Schalke 04 y Augsburgo le han impedido instalarse con autoridad en lo más alto de la clasificación. El contraste con la temporada anterior es evidente, pues hace un año había completado sus primeras cinco presentaciones con pleno de triunfos.

Tampoco ha sido el mejor comienzo de Luis Díaz, especialmente si se compara su rendimiento ofensivo con el de la campaña anterior. El colombiano registra apenas un gol y ninguna asistencia en cinco partidos, mientras que, a esta misma altura de la temporada 2025-2026, ya acumulaba tres anotaciones y tres pases de gol.

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Ambos equipos llegan a este encuentro después de disputar compromisos internacionales durante la semana. Bayern Múnich empató 3-3 frente al Viking de Noruega por la Liga de Campeones, en un emocionante partido en el que Díaz marcó un gol. Por su parte, RB Leipzig derrotó 1-0 al PSV Eindhoven, también por la Champions League, gracias a una anotación de Brajan Gruda.

¡EL CORONEL MARCÓ PARA QUE EL BAYERN REVIERTA EL RESULTADO! Gol de Lucho Díaz y 3-2 de los Bávaros a Viking en Noruega por la #CHAMPIONSxESPN.



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El compromiso se disputará en el Allianz Arena de Múnich, escenario con capacidad para aproximadamente 75.000 espectadores. Para este sábado se esperan temperaturas entre 8 y 15 grados centígrados, con una probabilidad de lluvia cercana al 55 % durante el encuentro y una humedad aproximada del 81 %.

¿A qué hora y dónde ver Bayern Múnich vs. RB Leipzig?

El partido entre Bayern Múnich y RB Leipzig, quinto en la Bundesliga con nueve unidades, se disputará este sábado 17 de octubre, a las 11:30 a. m., hora de Colombia, correspondiente a las 6:30 p. m. de Alemania. La transmisión en Colombia estará disponible en la señal de ESPN 2 y Disney+ Premium.

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