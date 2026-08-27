Golpe para River Plate: Eduardo Coudet renunció tras la eliminación contra Santa Fe

Técnico de River Plate de Argentina durante el compromiso ante Santa Fe por Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: El Espectador - Jorge Londoño

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Llueve y no para en River Plate. Luego de la derrota contra Independiente Santa Fe y la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana, Eduardo “Chacho” Coudet decidió dar un paso al costado y renunció a su cargo como técnico del cuadro argentino.

Coudet había llegado en marzo de este año, tras la salida de Marcelo Gallardo, como la apuesta de la dirigencia para recuperar el rumbo del equipo. Sin embargo, los malos resultados terminaron marcando su salida.

“Mi período al frente de River empezó bien, pero con el paso del tiempo no fuimos capaces de cosechar resultados. Este proceso en River es insostenible sin resultados. Soy el primero que se puso plazos y aquí hay que ganar y jugar bien”, aseguró el entrenador.

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El argentino también descartó buscar responsables externos por el mal momento y reconoció que el equipo no logró cumplir con las expectativas. “No queremos echar culpas a la mala suerte, pero vienen pasando cosas”, añadió.

Finalmente, Coudet destacó la calidad del plantel y aseguró que seguirá apoyando al club desde fuera: “Hemos armado un gran plantel. Con el tiempo van a dar muchas alegrías y títulos a River. Yo voy a seguir desde fuera apoyando y agradeciéndoles a todos por el respaldo. Esto es fútbol y las cosas a veces no salen como uno quiere”.

Los números de Eduardo “Chacho” Coudet como técnico de River Plate

Al frente del cuadro Millonarios, el estratega de 51 años disputó 27 partidos oficiales, en los cuales el equipo obtuvo 14 victorias, 4 empates y 9 derrotas. Esto equivale al 56,8% de rendimiento.

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