Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Golpe para River Plate: Eduardo Coudet renunció tras la eliminación contra Santa Fe

La derrota contra el cuadro bogotano en los octavos de final de la Copa Sudamericana desencadenó en la salida del Chacho.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
27 de agosto de 2026 - 07:19 p. m.
Técnico de River Plate de Argentina durante el compromiso ante Santa Fe por Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio El Campin de Bogotá
Técnico de River Plate de Argentina durante el compromiso ante Santa Fe por Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio El Campin de Bogotá
Foto: El Espectador - Jorge Londoño
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Llueve y no para en River Plate. Luego de la derrota contra Independiente Santa Fe y la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana, Eduardo “Chacho” Coudet decidió dar un paso al costado y renunció a su cargo como técnico del cuadro argentino.

Coudet había llegado en marzo de este año, tras la salida de Marcelo Gallardo, como la apuesta de la dirigencia para recuperar el rumbo del equipo. Sin embargo, los malos resultados terminaron marcando su salida.

“Mi período al frente de River empezó bien, pero con el paso del tiempo no fuimos capaces de cosechar resultados. Este proceso en River es insostenible sin resultados. Soy el primero que se puso plazos y aquí hay que ganar y jugar bien”, aseguró el entrenador.

Lea: La UEFA sorteó el fixture de la Champions 2026/27: así quedó el camino de los favoritos

El argentino también descartó buscar responsables externos por el mal momento y reconoció que el equipo no logró cumplir con las expectativas. “No queremos echar culpas a la mala suerte, pero vienen pasando cosas”, añadió.

Finalmente, Coudet destacó la calidad del plantel y aseguró que seguirá apoyando al club desde fuera: “Hemos armado un gran plantel. Con el tiempo van a dar muchas alegrías y títulos a River. Yo voy a seguir desde fuera apoyando y agradeciéndoles a todos por el respaldo. Esto es fútbol y las cosas a veces no salen como uno quiere”.

Los números de Eduardo “Chacho” Coudet como técnico de River Plate

Al frente del cuadro Millonarios, el estratega de 51 años disputó 27 partidos oficiales, en los cuales el equipo obtuvo 14 victorias, 4 empates y 9 derrotas. Esto equivale al 56,8% de rendimiento.

Le puede interesar: Las tandas de penales no son el verdugo de los colombianos y estos datos lo demuestran

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Eduardo Coudet

Eduardo Coudet River

River Eduardo Coudet

Eduardo Coudet River Plate

River Plate Eduardo Coudet

Eduardo Coudet técncio de River

Técncio River Eduardo Coudet

Eduardo Coudet Copa Sudamericana

Copa Sudamericana Eduardo Coudet

Copa Sudamericana

Copa Sudamericana River Plate

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.