Bayern remontó y venció 3-1 a Sporting: Luis Suárez disputó los 90 minutos

Bayern se impuso 3-1 sobre el Sporting, un marcador que, visto en frío, parece una victoria controlada, pero que en realidad escondió largos pasajes de frustración para los alemanes, dificultades para romper el cerrojo rival y un guion que se destrabó apenas pasada la hora de juego. En medio de ese libreto también apareció Luis Suárez, cuya actuación quedó muy lejos de ser determinante. Luis Díaz volvió a estar ausente en el conjunto bávaro.

El primer tiempo dominó, se instaló en campo contrario y sometió a Sporting a un ejercicio de resistencia. La pelota fue casi siempre roja, y así lo reflejó una posesión del 66,4 %. Sin embargo, ese volumen ofensivo no se tradujo en efectividad. Serge Gnabry probó primero con un remate cruzado que obligó a Rui Silva a estirarse para enviar la pelota al tiro de esquina. Después fue Harry Kane, inquieto, activo, pero sin fortuna, uno de sus intentos se estrelló en el palo derecho del arquero portugués.

El guion cambió radicalmente al inicio de la segunda parte. Con el estadio teñido por las bengalas y un ambiente denso, Sporting salió decidido a aprovechar cada error del Bayern y encontró recompensa pronto. A los 53 minutos, Simoes recorrió media cancha, llegó al área y lanzó un balón rasante que terminó empujando Joshua Kimmich en contra de su propio arco, un 0-1 inesperado que silenció al Allianz Arena y que, por unos instantes, sembró dudas en el equipo local.

En ese tramo del partido se vio uno de los momentos más discretos de Luis Suárez, llamado a ser referencia ofensiva del Sporting. El colombiano participó poco, no encontró espacios y terminó diluido entre los centrales del Bayern, sin incidencia en los escasos ataques que generó su equipo.

Paradójicamente, el gol visitante activó la reacción alemana. El Sporting, que había ganado confianza, comenzó a adelantar líneas y a disputar el balón más lejos de Rui Silva. Pero esa intención le abrió grietas que el Bayern explotó con una contundencia demoledora. A los 65 minutos, tras un tiro de esquina que atravesó toda el área sin oposición, Gnabry apareció en el segundo palo para igualar el marcador.

El vendaval continuó. Tres minutos después, Karl encontró un rebote en el área y remató cruzado para el 2-1, aprovechando una respuesta floja del arquero visitante. Y a los 76, Tah firmó el 3-1 definitivo tras capitalizar un cobro de tiro libre que la defensa portuguesa no logró despejar. En apenas 11 minutos, el Bayern había pasado de la preocupación a la tranquilidad.

El cierre del partido dejó espacio para otro detalle relevante: el regreso de Alphonso Davies, quien volvió a tener minutos tras una prolongada ausencia por lesión. Una señal positiva para un Bayern que empieza a recuperar piezas claves con miras a la fase final de la temporada.

¿Por qué no jugó Luis Díaz?

El colombiano cumplió su segunda fecha de suspensión tras recibir la tarjeta roja en el compromiso frente a PSG, en el que le propinó una fuerte entrada a Hakimi. Bayern apeló la sanción inicial de tres fechas y la UEFA la redujo a dos. Para el próximo partido estará a disposición de Kompany.

